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Политолог: для Макрона борьба за власть только начинается

12:4424.04.2017
(обновлено: 12:45 24.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Прогнозы на второй тур президентских выборов во Франции склоняются к победе Эммануэля Макрона. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков, перед Макроном еще только встает главный для него вопрос.

Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон  и председатель Национального фронта Марин Ле Пен проходят во второй тур выборов президента Франции, свидетельствуют предварительные данные МВД и социологических опросов. Третий кандидат Франсуа Фийон уже признал поражение и призвал французов сплотиться и не допустить прихода к власти экстремистов.

Отрыв Макрона и Ле Пен составил чуть более 2%. У Макрона – 23,86%, у Ле Пен – 21,43%. Неподсчитанные бюллетени уже вряд ли изменят общую картину.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Мнение: на выборах во Франции произошло невиданное в этой стране событие

Второй тур, который состоится 7 мая, если верить последним опросам, скорее всего, принесет победу Макрону. Опубликованные вечером 23 апреля данные исследования института Ipsos показали, что Макрон победит Ле Пен с 62% голосов против 38%. По данным Harris Interactive, Макрон опередит Ле Пен с 64% против 36%.

Макрона с выходом во второй тур уже поздравили действующий президент Франции Франсуа Олланд, некоторые европейские политики, а также политические сторонники и противники.

По мнению политолога Павла Святенкова, Макрон является "системным игроком".

"Макрон работал в правительстве Олланда, он является системным игроком, и, скорее всего, будет опираться на "левый" фланг французской политики. Понятно, что это человек, который только изображал популиста или политика, стремящегося к переменам. На самом деле это человек, тесно связанный с действующими элитами", – сказал Павел Святенков в эфире радио Sputnik.

По его словам, главный вопрос, который встанет перед Макроном в случае его победы на выборах, сможет ли он сформировать подконтрольное себе правительство.

"Французская политическая система устроена так, что президент, чтобы контролировать правительство и руководство страны в целом, должен контролировать большинство в Национальном собрании. Выборы туда пройдут фактически сразу же после президентских выборов. И здесь у Макрона – некоторая проблема, потому что ему придется создавать свою политическую силу и пытаться выиграть выборы в Национальное собрание. А это задача нетривиальная. Например, неоголлисты достаточно сильны, и они могут попытаться, уже без (Франсуа) Фийона, взять большинство в Национальном собрании и сформировать правительство. В этом случае Макрон будет слабым президентом. Потому что по французской традиции, он будет вынужден назначить премьер-министром представителя большинства, и именно премьер-министр будет определять политику Франции. Поэтому президентские выборы для Макрона хотя и выглядят выигранными, но борьба за власть для него только начинается", – отметил политолог.

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