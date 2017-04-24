Эксперт о беседе Тиллерсона и Порошенко: возможно, Киев надеется на скандал

Высказанная в ходе телефонного разговора с госсекретарем США идея президента Украины о размещении миротворцев ООН в Донбассе не имеет практического смысла. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил соболезнования по поводу гибели гражданина США, представителя СММ ОБСЕ в Донбассе.

Кроме того, политики обсудили итоги телефонного разговора в "нормандском формате", состоявшегося 18 апреля, и американо-российские переговоры от 12 апреля. Касаясь ситуации в Донбассе, украинский лидер призвал к сохранению санкций против России и затронул вопрос о размещении в регионе миротворческой миссии ООН.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль СММ ОБСЕ подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате чего один человек погиб и двое были ранены. Как заявили в МИД России, погибшим оказался гражданин США, сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил заместитель председателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщив такжеt, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в результате инцидента была также ранена гражданка Германии.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев выразил мнение, что главной темой разговора госсекретаря США и президента Украины была не общая ситуация в Донбассе, а конкретный трагический инцидент, в ходе которого погиб гражданин США.

"Американцы до сих пор старались не особенно вмешиваться в украинскую ситуацию. Поддержка Порошенко – не первая задача американцев и они вряд ли стали бы инициировать такой разговор, если бы не гибель гражданина Соединенных Штатов", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

По его словам, идея президента Украины о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе не имеет практического смысла.

"Под эгидой ООН войска вводятся по решению Совета Безопасности, которое невозможно без согласия России. Любой постоянный член Совбеза имеет там право вето. Поэтому ни о каком введении миротворцев ООН не может быть и речи… Порошенко – странный человек. Может быть, он надеется на скандал в Совете Безопасности, чтобы выставить Россию в негативном свете перед Западом. А практического смысла это предложение не имеет", – считает Дмитрий Журавлев.

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