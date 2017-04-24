Мнение: на выборах во Франции произошло невиданное в этой стране событие

Выход во второй тур президентских выборов во Франции Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона по-своему логичен: они наиболее ярко представляют два разных проекта. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала доктор исторических наук Евгения Обичкина.

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов, передает агентство Reuters со ссылкой на окончательные данные МВД Франции. Макрон в первом туре выборов набрал 23,75%, Ле Пен – 21,53%.

Бывший премьер страны Франсуа Фийон получил 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон – 19,64%. Оба они выбывают из президентской гонки. Второй тур пройдет 7 мая. В штабе Макрона ранее заявили о намерении начать подготовку к нему уже в понедельник и признали, что борьба с Марин Ле Пен обещает быть напряженной.

Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина считает, что выход во второй тур выборов именно этих двух кандидатов по-своему логичен.

"Они представляют наиболее ярко два разных проекта для Франции. Причем это проекты не столько социальные, сколько это деление на сторонников и противников глобализации: просто потому, что одни – пасынки глобализации, а другие – баловни глобализации. И это, конечно, новый элемент раскола. Не говоря уже о том – совершенно невиданная вещь во Франции – чтобы ни один из кандидатов двух главных системных партий, которые передавали друг другу власть на протяжении всей истории Пятой республики, не прошел во второй тур", – сказала Евгения Обичкина в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, избиратели Эммануэля Макрона в первом туре парадоксальным образом проголосовали не за то, что им казалось.

"Это кандидат, у которого парадоксальным образом предвыборная кампания началась с того, что французы потребовали разрыва с прошлым правлением. А в результате Макрон (в случае победы во втором туре) будет продолжать прошлое правление. Он будет продолжать в том же духе, в котором он проводил политику, будучи министром экономики в этом самом правительстве – правительстве самом непопулярном, правительстве Вальса в президентство Олланда. Он будет продолжать практически тот же курс: либеральный курс с сохранением социального государства. Но только у Макрона (в случае его победы) больше, чем у Олланда, будет упор именно на либеральные экономические меры в ущерб социальному государству", – полагает Евгения Обичкина.

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