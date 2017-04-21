Востоковед: Запад ищет инструменты, чтобы "выдавить" Россию из Сирии

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил о готовности продолжать переговоры в Астане с представителями боевиков. Востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что Запад не заинтересован в успехе этих переговоров.

Дамаск готов говорить со всеми, кто имеет влияние "на земле" и может прекратить убийства в Сирии, в этом контексте переговоры в Астане, где участвуют представители боевиков, наиболее эффективны. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

"Если я сяду (за стол переговоров) с кем-то, кто не имеет никакого влияния на местности, на реальность в Сирии, к соглашению по чему мы должны прийти? Это просто потеря времени. Поэтому, на самом деле, мы очень прагматичны в этом отношении, мы говорим: давайте сядем (за стол переговоров) с любым, кто может изменить ситуацию двумя способами", – сказал Асад.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.

Январская встреча в Астане стала первым случаем, когда делегации Дамаска и вооруженной оппозиции сели за один стол переговоров. На данный момент прошло уже несколько раундов астанинских переговоров, очередной раунд запланирован на 3-4 мая.

По мнению политолога, востоковеда Каринэ Геворгян, "Астанинский процесс" вписывается в те усилия по примирению, которые руководство Сирии предпринимает с самого начала конфликта. Однако, считает она, есть внешние силы, не заинтересованные в успехе этого процесса.

"С самого начала Асадом было заявлено, что он готов объявить амнистию тем, кто сложит оружие. И сейчас с политической точки зрения абсолютно необходимо вести переговоры, вести разговор о будущем Сирии. Но мне лично мир в Сирии не видится столь уж близким. С моей точки зрения, как раз сейчас идет "раскачивание" ситуации, и это свидетельствует о том, что есть стороны, заинтересованные в затягивании этого конфликта, чтобы российско-сирийско-иранская коалиция не имела преимущества в этой ситуации. То есть явно есть попытка оттеснить эту коалицию и минимизировать ее успехи, а также делегитимизировать саму эту коалицию", – сказала Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, Запад взял курс на последовательное "выдавливание" России из Сирии.

"Объявление Асада "зверем" после инцидента (в Хан-Шейхуне) с предполагаемым применением химоружия или чего-то похожего – пока ведь толком никто и не разобрался, что там было – свидетельствует о том, что прощупывается почва для делигитимации Асада. И если делегитимировать Асада, то тем самым делегитимируется и российское присутствие на этой территории. Они не могут просто сказать: пусть Россия уйдет, – понятно, что Россия так вести себя не будет. И вот они пытаются найти инструменты, чтобы "выдавить" нашу коалицию из Сирии", – считает Каринэ Геворгян.

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