Депутат ГД о заказчике теракта в Петербурге: его мотивы очевидны

Акция Вечер памяти в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге в Новосибирске

Акция Вечер памяти в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге в Новосибирске

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik отметил, что делается все, чтобы избежать повторения подобных трагедий.

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Практически установлен", – сказал Бортников журналистам. На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек "установлен".

Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек. Во вторник суд арестовал до 3 июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки в петербургском метро – по версии следствия, он лично готовил смертника.

Спецслужбы также задержали брата предполагаемого организатора теракта – Акрама Азимова. Во время обыска у него нашли боевую гранату. Следователи считают, что мужчина помогал в переправке денег для подготовки взрыва и в организации связи с международными террористами.

Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин считает, что речь может идти не об одном заказчике, а о целой преступной группе.

"Безусловно, существует тайна следствия. Но, как правило, один заказчик в таких делах не выступает – есть развернутая система преступников, группа, которая координирует действия такой направленности. Данное преступление квалифицировано как террористический акт, поэтому мотивы, на мой взгляд, здесь очевидны, хотя могут быть еще и глубинные мотивы. Но на поверхности лежат два мотива: первое – это устрашающий акт, второе – попытка показать некое свое "я", показать, проявить себя", – сказал Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik.

Он уверен, что сейчас делается все возможное, что избежать подобных трагедий в дальнейшем.

"Терроризм сделал вызов, и мы должны принять необходимые меры, чтобы в будущем не допустить подобного рода ситуацию. Конечно, нельзя давать стопроцентную гарантию того, что произойдет в нашей стране, поэтому жителям надо сохранять бдительность. А правоохранительным органам самое главное – надо предупреждать подобные события. Поэтому сейчас проводится ряд мероприятий, в ходе которых задерживаются преступники, изымается оружие, взрывчатые вещества. Но мы ни в коем случае не должны нагонять страх и поддаваться панике, которые нам пытались навязать эти нелюди – террористы", – сказал депутат.

Мощный взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля, тогда погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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