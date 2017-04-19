Алиханов: в строительстве Польшей канала на Балтийской косе экономики мало

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов считает, что в польских планах прорыть канал на заповедной Балтийской косе больше политики, чем экономики. Он выразил это мнение в эфире радио Sputnik.

Сейм Польши одобрил закон о строительстве канала через Балтийскую косу. Он должен соединить Калининградский залив и Гданьскую бухту. Главная цель проекта – связать польский город Эльблонг с морем коротким путем, избавив суда от необходимости заходить в российские территориальные воды. Экологи и специалисты, в том числе из ЕС, называют строительство канала вредной авантюрой, которая нанесет огромный ущерб экосистеме заповедной зоны.

Длина канала составит больше километра, глубина – 5 метров. Стоимость – $220 млн. Строительство планируется начать в следующем году.

Экономики в польском проекте мало, больше политики, считает временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

"На наш взгляд, экономики в этом проекте крайне мало, потому что есть другие порты совсем рядом с Эльблонгом, это Гдыня, Гданьск. И, с точки зрения экономической подоплеки, мы ее здесь практически не видим. На наш взгляд – это исключительно политическая инициатива, а может быть, даже имеющая какой-то двойной, военный, геостратегический подтекст. 5 октября в городе Ольштын было 16-е заседание Российско-польского совета, в ходе которого мы поднимали этот вопрос и официально запрашивали информацию. Но кроме информации о том, что польская сторона до 2022 года собирается этот канал построить, нам коллеги ничего не предоставили. Хотя существует несколько официальных международных документов, в том числе и в рамках организации HELCOM, Хельсинской конвенции по защите Балтийского моря, есть обязательства всех, кто подписывал эту конвенцию, относительно необходимости проведения консультаций, дополнительных уведомлений и согласования с организацией HELCOM. Таких согласований, уведомлений поляки не делали", – сказал Антон Алиханов в эфире радио Sputnik.

По его словам, правительство области намерено обратиться в правительство РФ с просьбой вмешаться в ситуацию.

"У нас на последнем заседании экологического совета при правительстве Калининградской области принято решение сформировать специальную группу, куда вошли 17 специалистов: экологов, ихтиологов, океанологов и других, которые будут оценивать последствия для нашей экосистемы. И мы будем по итогам этого анализа готовить обращение в правительство РФ с просьбой призвать поляков к порядку с точки зрения соблюдения международных конвенций и их обязательств в части охраны Балтийского моря", – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области.

По его словам, польский канал на Балтийской косе может нанести ущерб не только экологии Калининградского залива, но и экономике области.

"Вода у нас в заливе более пресная, там своя экосистема, мы довольно серьезно относимся к развитию активного прибрежного рыболовства. Оно субсидируемое, оно у нас получило серьезное развитие в последние годы. И для наших рыбаков это тоже может стать нехорошим фактором, если соленость будет вдруг каким-то образом меняться. Мы можем здесь потерять и в экономике тоже", – пояснил Антон Алиханов.

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