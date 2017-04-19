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Юрист: шансы, что суд ООН "поведется" на доводы Киева – мизерные

19:1519.04.2017
(обновлено: 19:20 19.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в ГаагеЗдание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Киев положительно оценил решение Международного суда ООН о временных мерах по иску к России. Юрист Дмитрий Лабин в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что сам иск по существу еще не был рассмотрен.

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Открытые слушания прошли во Дворце мира в Гааге – официальной резиденции суда. Решение огласил председатель судебной инстанции судья Ронни Абрахам.

Представители российской стороны в Международном суде ООН в Гааге. 6 марта 2017
© AP Photo / Peter Dejong
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"На данном этапе рассмотрения дела Украина не предоставила достаточных доказательств, которые демонстрировали бы, что эти элементы являются правдоподобными", – заявил Абрахам, отметив, что суд ожидает от сторон выполнения Минских соглашений.

При этом суд частично удовлетворил требования Киева по конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Россия должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и гарантировать возможность обучения на украинском языке в Крыму. 

В Киеве оценили решение суда как "позитивное". Как заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, Киев позитивно оценивает решение суда ООН, который частично удовлетворил требование Украины, и видит хорошие перспективы в разбирательстве по существу.

Публичные слушания по иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге, Нидерладны. 6 марта 2017
© AFP 2017 / ANP/ Bas Czerwinski
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"Мы видим, что у нас очень хорошие перспективы в разбирательстве по существу, и мы намерены сделать все, чтобы доказать свою позицию", – сказала журналистам украинский дипломат.

При этом она назвала решение суда в части расовой дискриминации "важным для международного права, которое доказывает свою действенность в восстановлении справедливости в мире". 

Адвокат, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что речь идет лишь о временных мерах, сам иск по существу еще не был рассмотрен судом.

"Сам иск еще не был рассмотрен, это не удовлетворение исков в той форме, как они были заявлены. Суд еще до того, как приступит к рассмотрению дела по существу, может удовлетворить временные меры. То есть речь не идет об окончательном удовлетворении требований. Что касается решения по конвенции о ликвидации расовой дискриминации, в данном случае, на мой взгляд, нет никаких оснований говорить о том, что были установлены какие-то нарушения. Суд просто сказал о том, что надо защищать права человека, и каждое государство должно этим заниматься. Вот, в общем-то, и все, что сказал суд по этому вопросу", – сказал Дмитрий Лабин.

По его мнению, в целом шансы Киева в Международном суде ООН невысоки.

"Я думаю, что шансы на то, что суд "поведется" на доводы Украины, достаточно мизерные. Международный суд вообще не обязан устанавливать,  кто, что и как совершает, это делают совершенно другие международные инстанции. Так что требовать от Международного суда неестественных для него вещей юридически невозможно. Какие бы доказательства кто ни представлял, это не в компетенции Международного суда", – отметил юрист.

Киев подал иск в Международный суд ООН, обвинив Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong
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Украина потребовала ввести против Москвы "временные меры" до окончательного вердикта суда. Среди требований Киева – прекратить "поставки оружия на Украину, поддержку боевиков", а также "дискриминацию" в Крыму.

Москва эти обвинения отвергает. В МИД подчеркнули, что основной целью Киева при подаче иска было не урегулирование разногласий, а поиск повода для обращения против России в Международный суд. В ведомстве напомнили, что подобные политизированные обвинения выходят за рамки юрисдикции суда.

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