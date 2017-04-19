Аналитик: улучшения в экономике России связаны не только с ценами на нефть

Экономика России развивается, несмотря на то, что ей "предсказывали катастрофу из-за океана", заявил премьер Дмитрий Медведев. Аналитик Николай Подлевских в эфире радио Sputnik отметил, что факт стабилизации налицо.

Экономика России развивается, несмотря на то, что ей "предсказывали катастрофу из-за океана". Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, представляя в Госдуме отчет о деятельности кабмина за 2016 год.

"Наша экономика развивается, несмотря на то, что нам все предсказывали катастрофу из разных мест, в том числе из-за океана. Прогресс видят даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране", – сказал Медведев.

Уже к концу года, заявил премьер, Россия может вернуться к числу стран с положительным инвестиционным рейтингом, что даст ей дополнительные возможности для притока финансов.

"Два крупнейших рейтинговых агентства "большой тройки" – я имею в виду Fitch и Moody`s – за последние полгода изменили прогнозы для экономики России с "негативного" на "стабильный". А еще одно – S&P – подняло его до "позитивного"", – напомнил премьер-министр.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что на Россию "продолжали давить" санкции. Он отметил, что такое положение может сохраниться надолго. По его мнению, Россия "научилась использовать ситуацию" и вступила в "конкурентную борьбу за лидерство" как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских считает, что положение в экономике России за последнее время заметно улучшилось.

"Действительно, положение за последний год-полтора улучшилось. И эти улучшения связаны не только с тем, что цены на нефть, начиная с 2016 года, выросли более чем в два раза, но и со стабилизацией, возможно, что с импортозамещением или с другими преобразованиями, которые происходят в экономике. Но факт стабилизации налицо, и хочется надеяться, что мы стоим на пороге роста. Мне кажется вполне возможным рост в 1,7-1,8%, как в этом уверяют, в том числе, и рейтинговые агентства. Но это осторожное и консервативное прогнозирование", – сказал Николай Подлевских в эфире радио Sputnik.

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