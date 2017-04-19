Эксперт о запрете торговой марки "Сбербанк" на Украине: Киев пошел вразнос

Суд запретил использовать на Украине торговую марку "Сбербанк". Главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев в эфире радио Sputnik назвал это решение, по меньшей мере, непродуманным.

Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете Сбербанку РФ использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua, сообщила пресс-служба украинского Ощадбанка.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

Ощадбанк в декабре прошлого года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием "Дочернего банка Сбербанка России" на Украине в Сбербанк. Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и "Oschadbank".

Сбербанк ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов – латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Владелец Norvik Bankа заявлял, что после завершения сделки украинский банк будет работать под его брендом.

Главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев в эфире радио Sputnik назвал решение хозяйственного суда Киева непродуманным.

"Украинская сторона пошла вразнос, она обрывает узду в своем нетерпении к российским банкам. Это при том, что формально дочерний банк является банком той страны, на территории которой он расположен, и подчиняется ее юрисдикции. У Сбербанка там ведущие позиции: и по депозитам, и четвертое место по кредитам, и 156 отделений по всем уголкам Украины. Вот как в этой связи себя будет чувствовать Украина, которая собирается строить цивилизованные, рыночные отношения с европейским обществом – это самый большой вопрос сейчас. В решении запретить Сбербанку РФ использовать на Украине свою торговую марку и лишить его доменного имени продуманности с украинской стороны нет никакой. Неразбериху они получат еще большую ко всем своим бедам", – сказал Михаил Беляев.

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