Мнение: Азимов заранее продумал ответ следствию по поводу участия в теракте

Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге Аброра Азимова. Адвокат Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik выразила уверенность, что следствие установит всех виновных в трагедии, и они понесут заслуженное наказание.

Басманный суд Москвы во вторник санкционировал арест одного из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброра Азимова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить – избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", – огласил решение судья Артур Карпов. Срок ареста он установил до 3 июня.

Таким образом, судья согласился с доводами следователя, что у подозреваемого, если оставить его на свободе, будет возможность скрыться, уничтожить доказательства и договориться с пока еще не установленными соучастниками. Следователь напомнил, что при задержании у Азимова изъяли пистолет Макарова.

Следователь на заседании заявил, что причастность Азимова к преступлению полностью доказана, в том числе и его собственными показаниями.

"То, что я причастен к взрыву – я этого не говорил", – заявил сам подозреваемый, который, впрочем, не возражал против заключения под стражу. По его утверждению, он не понимал, что участвует в теракте.

"Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", – заявил Азимов. От кого он получал приказы, подозреваемый не уточнил.

Азимова удалось задержать накануне в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik отметила, что по этому делу собрано большое количество доказательств, и виновные понесут наказание.

"Мы пока точно не знаем, в чем Азимов признал свою вину – в организации ли террористического сообщества, или в организации и совершении этого теракта, или в пособничестве. В действиях данного гражданина будет разбираться следствие, будут собираться доказательства. И, исходя из этого, будет назначаться срок заключения. Сейчас собрана уже масса доказательств, и они будут тщательно исследованы. Обвинения будут предъявлены и этому гражданину, и, возможно, будет раскрыта вся цепочка, и вся группа, которая совершила это тяжкое преступление, понесет заслуженное наказание", – сказала Мария Ярмуш.

Что касается заявлений самого Азимова, то адвокат не исключает, что все ответы были подготовлены им заранее.

"Я думаю, что когда он (Азимов) только начинал свои преступные деяния, он уже заранее продумывал себе алиби, и в случае обнаружения именно такой ответ следователям, правоохранителям и суду он подготовил. Но естественно, что все его слова проверяются надлежащими доказательствами, улики будут собраны, и очень быстро, с учетом возможностей наших правоохранительных органов, их высокой компетентности и профессионализма", – отметила адвокат.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Около 50 человек получили ранения.

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