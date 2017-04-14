Мнение: слова об "агрессивности" РФ вызывают если не смех, то раздражение

Поисковая система Google зафиксировала рекордное число запросов, связанных с третьей мировой войной. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил, что стоит за этим интересом.

Рост поисковой активности в Google о новом глобальном конфликте произошел на фоне ужесточения риторики США по отношению к Дамаску и Пхеньяну, а также испытания "матери всех бомб" в Афганистане. И если еще месяц назад популярность запроса "третья мировая война" оценивалась Google Trends в 16 баллов по 100-балльной шкале, то на этой неделе интерес к этой теме достиг максимального уровня с момента открытия сервиса в 2004 году. Больше всего эта тема беспокоит жителей Филиппин, Австралии и Новой Зеландии. Любопытно, что в России не зафиксировано резкого увеличения частоты поиска по запросам, связанным с третьей мировой войной.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти данные.

"Вы когда-нибудь слышали об австралийских или новозеландских вооруженных силах? Я тоже нет. Полагаю, что именно это является причиной беспокойства мирных жителей этих стран. Они вдруг ощутили себя совершенно незащищенными. И повинны в этом, на мой взгляд, Соединенные Штаты Америки, которые годами доказывали всему миру, что они — гарант свободы, совесть мира и исключительная нация. Это я цитирую американских президентов и их представителей. И вот эта "совесть мира" решила вдруг сбросить мега-бомбу на Афганистан, осуществить ракетный удар по сирийской авиабазе и двинуть авианосец прямой угрозой суверенному государству. Такое поведение, конечно, вызвало всплеск эмоций у тех народов и стран, которые безоговорочно верили в миролюбивую сущность США, и сейчас они крайне разочарованы", — сказал Алексей Мухин.

По его мнению, приписываемая Западом в адрес России "агрессивность" уже не приносит плодов.

"Это уже не работает. Если вы заметили, то порядка месяца-полутора рассуждения об "особой агрессивности России" вызывают если не нервный смех, то раздражение в Европе, на Ближнем Востоке, в азиатских странах. Информационное оружие, которое было направлено против России – обвинения в агрессии – обратилось против самих инициаторов этого тезиса", — отметил политолог.

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