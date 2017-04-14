Мнение: Киев откровенно пасует "трогать" Закарпатье и венгров

Глава ДНР Александр Захарченко считает, что 2017 год может стать решающим в конфликте в Донбассе. Эксперт Эдуард Попов согласен с подобной точкой зрения. В эфире радио Sputnik он также прокомментировал вопрос о возможной федерализации Украины.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что 2017 год может стать решающим в конфликте в Донбассе.

"Учитывая динамику изменения внешнего и внутриукраинского контекста, у меня есть основания предполагать, что этот, 2017-й, год станет решающим. Но параметры контекста могут измениться. Соответственно, должны будут вноситься коррективы в прогнозы. Но не существенные", – сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Украины.

По его словам, есть определенные признаки, которые позволяют ожидать "скорого конца этого дурдома". Он отметил, что "майданный проект не прижился в международном окружении".

"Запад ставил себе задачи по отношению к России, в которых Украина использовалась как инструмент. Сегодня становится очевидным, что задачи, которые ставил перед собой Запад в отношении России, не выполнены и, более того, невыполнимы. Так что будет пересматриваться и инструментарий. Запад не будет платить деньги просто так", – считает глава ДНР.

Захарченко также выразил мнение, что шанс наладить диалог с Киевом есть, но только после смены власти на Украине.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов согласен с позицией, которую высказал глава самопровозглашенной ДНР.

"Захарченко в прошлом году уже неоднократно высказывался, что 2017 станет последним годом президентства Порошенко и в этом году, скорее всего, произойдет очередной украинский блицкриг против Донбасса. А уж насколько эта точка зрения обоснована, увидим в ближайшие месяцы. По крайней мере, я с Захарченко солидарен", – сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

Он также прокомментировал вопрос возможной федерализации на Украине. По мнению эксперта, Киев никогда не пойдет на это.

"Что касается вопроса, готов ли Киев пойти на какую-то форму федерализации – категорически нет. Скорее власти в Киеве согласятся молчаливо отпустить в свободное плавание Донбасс, чем пойдут на федерализацию. Еще во времена президентства Виктора Ющенко федерализация была приравнена на Украине к "сепаратизации". Украинские власти сами себя загнали в тупик и не могут пойти против своей "песни". И Киев будет стараться максимально долго держать руку в ежовой рукавице и не давать сделать ни малейших шагов на пути к федерализации", – считает Эдуард Попов.

Он отметил, что одним из регионов, выступающим за федерализацию, является Закарпатье. Так ранее депутаты Закарпатского облсовета проголосовали за автономное выстраивание экономических связей с регионами, в частности, Полтавской и Ивано-Франковской областями, а также призвали Киев не доводить ситуацию в регионе до "донецкого и луганского сценария". Кроме того в Венгрии неоднократно заявляли, что не потерпят ущемления языковых прав венгерского меньшинства Украины в Закарпатье.

Однако, как полагает эксперт, в данном случае Киев вряд ли будет предпринимать какие-либо действия против этого региона.

"Киевские власти, несмотря на весьма смелые, радикальные заявления венгерских депутатов и политиков и депутатов Закарпатского облсовета, откровенно пасуют трогать этот регион и особенно венгров. Потому что тронут венгров – тронут и поляков, которые солидарны с венграми, а значит, тронут и Евросоюз. Поэтому власти в Киеве делают вид, что ничего не происходит. Но на самом деле, конечно, они очень сильно мандражируют", – заключил эксперт.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

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