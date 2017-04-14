Военный эксперт: Норвегия рискует стать заложницей глобальной игры США

НАТО склоняет Норвегию к размещению ПРО, однако в Осло нет единства по этому вопросу. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США пытаются "утыкать" системой ПРО как можно больше европейских стран.

Часть политических партий в Норвегии выступили против размещения на территории своей страны систем противоракетной обороны НАТО вопреки предварительным соглашениям с альянсом, пишут "Известия".

Как сообщили изданию в Минобороны страны, четкой позиции в Осло по данному вопросу еще нет. При этом в НАТО заверяют, что альянс выступает, прежде всего, "за мир и стабильность".

Стороны по-разному смотрят на вклад, который должна внести Норвегия в создание единой системы ПРО, решение о развитии которой было принято на лиссабонском саммите альянса в 2010 году.

Профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин считает, что от размещения системы ПРО в Норвегии выиграет только НАТО, для Осло это будет означать только лишнюю "головную боль".

"Страны НАТО, прежде всего США, хотят привлечь к ПРО и Норвегию, чтобы расширить список государств, которые будут иметь ударные боевые средства, то есть ракеты-перехватчики. Потенциальные баллистические ракеты могут проходить над северной частью Европы, поэтому им сейчас надо всю ее утыкать этими ПРО. Какой интерес здесь со стороны Норвегии? Разве что стать заложницей глобальной американской противоракетной игры. Для укрепления обороны Норвегии это ничего не принесет, только одну головную боль. Потому что естественно, что все эти системы находятся под пристальным взором российской стороны и наших союзников и друзей", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, мы наблюдаем начало гонки теперь уже и противоракетных вооружений.

"Началась гонка противоракетных вооружений. И чтобы переломить ситуацию, на мой взгляд, необходимо вести работу с нынешней американской администрацией и показывать, что гонка противоракетных вооружений никому не нужна, все равно найдется противоядие. И вести работу с остальными шестью странами-членами НАТО, которые имеют противоракетные системы", – считает военный эксперт.

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