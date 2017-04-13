Мнение: вокруг химоружия в Сирии разыгрывается определенный сценарий

В коалиции заявили, что не атаковали склад ИГ* с химоружием в Сирии. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США знают о наличии химоружия у боевиков, но разворачивают ситуацию в зависимости от своей выгоды.

Представитель штаба коалиции во главе с США Джон Дорриан заявил, что коалиция не атаковала склад боевиков "Исламского государства"* с химоружием.

"Представитель штаба коалиции видел сообщения агентства SANA, согласно которым коалиция нанесла удары рядом с Дейр-эз-Зором, это неправда. Намеренная дезинформация… снова!", – написал Дорриан на своей странице в Twitter.

Ранее в сирийском Генштабе заявили, что самолеты международной коалиции разбомбили склад с химоружием террористов в провинции Дейр-эз-Зор. От отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей. При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что анализа ситуации российская сторона отправила в район предполагаемой атаки беспилотники.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для США выгодно разыгрывать определенный сценарий.

"Сегодня основная политическая повестка дня в мире, которую генерируют США, это химоружие в Сирии. И самое интересное, что все знают – химическое оружие у боевиков есть. Но США надо обвинить именно правительство Сирии во главе с Башаром Асадом, чтобы разыграть сценарий политического объединения против России и сирийского руководства", – сказал Андрей Кошкин.

По его мнению, американская сторона на словах демонстрирует желание объективного контроля над ситуацией в Сирии, но разворачивает ситуацию в зависимости от политической выгоды.

"К великому сожалению, за реальное порой выдают ожидаемое или виртуальное для своих политических выгод, вот в этом – беда Соединенных Штатов Америки. И она ведет к тому, что мы не можем объединиться для эффективной борьбы против боевиков ИГ*", – отметил военный политолог.

Кроме того, по его словам, не было случая, чтобы США признавали свои противоправные действия.

"США, как и ангажированные ими организации, типа "Белых касок", выпуская "фейковую" информацию, просто про нее забывают. И готовят другие акции, отвлекая внимание мировой общественности и, в том числе, американцев", – сказал Андрей Кошкин.

*Террористическая группировка запрещена в России

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