Дипломат о выступлении Сафронкова в СБ ООН: с волками жить – по-волчьи выть

В Кремле признали допустимым и оправданным резкое выступление зампостпреда России при ООН Владимира Сафронкова в Совбезе. Профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что дипломат говорил твердо, но не оскорбительно.

В Кремле признали допустимым и оправданным резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова в Совбезе. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ничего оскорбительного в словах дипломата не было.

Эмоциональный диалог в Совете Безопасности ООН состоялся накануне, 12 апреля, во время обсуждения западного проекта резолюции по Сирии. Документ был посвящен инциденту с применением химического оружия в провинции Идлиб и содержал обвинения в адрес Дамаска.

Во время заседания Совбеза постпред Великобритании Мэттью Райкрофт заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (сирийские власти – ред.) и применение химоружия". По мнению британца, Москва "потеряла доверие".

В ответ Сафронков обвинил западного дипломата в попытке затруднить усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и привнести в работу Совбеза "конфронтационность и враждебность".

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?", – обратился Сафронков к Райкрофту.

Российский дипломат также обвинил Лондон в обслуживании "интересов вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке".

"Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях", – отметил Сафронков.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!", – добавил он.

Мэттью Райкрофт известен своей жесткой антироссийской позицией. Он не раз обвинял Москву в обострении ситуации на Украине и в Сирии.

Комментируя выступление Сафронкова, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ничего оскорбительного в его словах не было.

"Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений", – пояснил он.

"И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко", – добавил Песков.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что дипломат говорил твердо, но не оскорбительно.

"Мне выступление понравилось с той точки зрения, что Сафронков говорил от души, искренне и, кроме того, достаточно твердо стоял на том, чтобы на Россию не нападали. Вот это – самое главное. Никаких оскорблений в этом выступлении я не нашел. Тему нужно было поставить, что называется, ребром. Кроме того, сейчас американцы и англичане тоже "рубят с плеча", и здесь я понимаю нашего заместителя постпреда – он поставил точки над "i" таким вот образом. У нас есть очень меткая пословица "с волками жить, по-волчьи выть". Так что здесь пришлось несколько отойти от общих правил для того, чтобы дать отпор", – сказал Александр Вавилов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!