Эксперт о сюжете CNN по "подготовке" химатаки в Сирии: главное – как подать

Телеканал CNN утверждает, что разведка США перехватила сообщения сирийских военных, обсуждавших подготовку к химатаке с использованием зарина. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik назвал это сообщение элементом американской пропаганды.

Военные и разведка США перехватили сообщения сирийских военнослужащих и химэкспертов, обсуждавших подготовку к химической атаке с использованием зарина в провинции Идлиб, утверждает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По информации телеканала, данные якобы были частью обзора разведывательной информации, проводившегося в течение нескольких часов после предполагаемой химатаки. Американские чиновники заявляют, что в ответственности президента Сирии Башара Асада за атаку "сомнений нет".

Шеф-редактор проекта "Однако. Евразия", политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что CNN большее внимание уделил не самой новости, а ее интерпретации.

"Это информационный постмодернизм: вообще не имеет значения, что произошло, важно, как об этом сообщили и насколько "накачали" информационную повестку", – сказал Семен Уралов.

По его мнению, поток похожих сообщений не прекратится, а, скорее всего, даже увеличится.

"Таких сообщений будет еще очень много, потому что США целенаправленно двигаются к своей цели. Им нужно загнать в угол (президента Сирии Башара) Асада. Поэтому таких сообщений еще будет много. Появятся, я думаю, еще какие-нибудь красивые картинки и свидетельства каких-нибудь "очевидцев". Потому что это вопрос пропаганды. А в пропаганде главное – не факт, а его интерпретация", – отметил политолог.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших и 200 пострадавших при атаке с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, обвинив в этом правительственные войска, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

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