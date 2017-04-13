Мнение: в визите Меркель в Москву сразу три составляющих

Как утверждают немецкие СМИ, канцер Германии собирается посетить Москву 2 мая. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что один из мотивов приезда Ангелы Меркель – нежелание оказаться на политической обочине.

Канцлер Германии Ангела Меркель собиралась приехать в Москву не ранее, чем будет достигнут прогресс по урегулированию на Украине и в Сирии, однако ее позиция резко изменилась, пишет немецкое издание Spiegel.

По сведениям издания, Меркель приедет в Москву 2 мая. В Берлине обосновали встречу в Кремле подготовкой к саммиту G20, который пройдет в Гамбурге в июле. "В действительности этот визит – попытка предотвратить худшее", – говорится в статье.

По версии журналистов, немецкие дипломаты считают крайне опасной ситуацию на Украине. За последние месяцы положение дел в Донбассе ухудшилось, а победа Дональда Трампа на выборах президента США смешала все карты в мировой политике.

После избрания Трампа в Берлине опасались, что он договорится с Путиным по Украине "в обход" европейцев и "за спиной" у Меркель. "Однако получилось наоборот. Вашингтон выбрал настолько сдержанную линию по отношению к Москве, что становится просто трудно работать. Проблемой стало не активное сближение между США и Россией, а полная тишина", – пишет Spiegel. Меркель считает сложившуюся ситуацию крайне серьезной, уверен автор статьи. Три недели назад канцлер приезжала в Вашингтон, чтобы "вернуть американцев в игру", а теперь приедет в РФ.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолога Владимира Оленченко, Ангела Меркель в случае своего приезда в Москву будет преследовать несколько целей.

"В визите канцлера сразу три составляющих. Первая – собственно российско-германские отношения. Вторая – Ангеле Меркель важно знать, с чем приедет Россия на встречу G20, которая пройдет в июле в Гамбурге. К ней обращено повышенное внимание, так как предполагается, что именно в рамках G20 состоится первая встреча американского и российского президентов. Третья составляющая касается непосредственно самой Ангелы Меркель. Уже известно, что она идет на очередные выборы канцлера Германии в сентябре. И для нее важна внешнеполитическая активность, особенно на острых направлениях, к которым относится и Россия", – сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

Политолог считает, что немаловажный аспект приезда Меркель в Москву – это нежелание оказаться на политической обочине.

"Канцлер опасается, что диалог между Россией и США может сложиться таким образом, что в нем не будет необходимости в присутствии всех остальных. И многие важные международные вопросы будут решаться через ее голову и не только", – полагает Владимир Оленченко.

Он добавил, что в Москве настроены на позитивные сдвиги в отношениях между Россией и Германией.

"Хотелось бы, чтобы от германской элиты поступило коллективное предложение по нормализации отношений между двумя странами. Ведь Германия – достойный экономический и политический партнер. И ситуация, которую мы наблюдаем, идет во вред европейской безопасности, в том числе создает трудности и в российской внешней политике", – заключил Владимир Оленченко.

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