Политолог об угрозе Трампа Пхеньяну: ситуация складывается непредсказуемая

Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее атомными подлодками. Япония, со своей стороны, заподозрила КНДР в наличии у нее ракет с боеголовками, начиненными зарином. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Колотов.

Северная Корея может располагать возможностями для нанесения ракетного удара, используя боеголовки с отравляющим веществом зарин, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в комитете по внешней политике и обороне верхней палаты парламента страны.

За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по Северной Корее стала главным вопросом обсуждения в Японии. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии. Обе страны, будучи союзниками США, не могут не поддержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.

Директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ, политолог Владимир Колотов считает, что Япония, делая подобные заявления, пытается поддержать информационную атаку на КНДР со стороны США.

"Ядерные боеголовки с зарином – это, конечно, чушь несусветная. Если уже есть ядерная бомба, зачем ее усиливать еще и зарином? Это полная несуразица. Но Япония, как говорится, видимо, решили пробежаться впереди паровоза и использовать ситуацию, которая сложилась после провокации в Сирии и удара американцев по сирийскому аэродрому, чтобы информационно надавить на Северную Корею. И таким образом поддержать информационную атаку со стороны США", – сказал Владимир Колотов в эфире радио Sputnik.

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее атомными подлодками. При этом американский лидер попросил выступить в качестве посредника между Вашингтоном и Пхеньяном главу Китая Си Цзиньпина.

По мнению Владимира Колотова, ситуация складывается непредсказуемая. И подобные угрозы только усугубляют положение.

"Сейчас Трамп пытается укрепить свой авторитет на международной арене, бряцая оружием и играя мускулами. Другое дело, что если та же Сирия на такие действия сама ответить не может, то в случае с Северной Кореей ситуация складывается очень неприятная и фактически непредсказуемая. У США вообще есть схема – обвинить кого-то в наличии, например, химического оружия. И эта схема, не моргнув глазом, переносится с одного конца света на другой. Доказательств нет никаких, но главное – нанести удар", – отметил политолог.

По его мнению, КНДР не оставит без ответа провокации со стороны США.

"Северная Корея уже готовится к тому, чтобы достойно встретить американцев. В чем взрывоопасность ситуации – и те, и другие начинают нагнетать обстановку. Но рассчитывать, что они (КНДР) испугаются и сразу сдадутся, на мой взгляд, оснований нет никаких. И в данном случае испытания – ладно, как бы не было чего похуже. Если по Северной Корее будет нанесен удар теми же американцами, она ответит, и тогда последствия будут серьезными", – заключил Владимир Колотов.

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