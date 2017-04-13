США
13.0413 апреля12:50МСК
USD56.60-0.15
EUR60.29+0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог об угрозе Трампа Пхеньяну: ситуация складывается непредсказуемая

11:4913.04.2017
(обновлено: 12:07 13.04.2017)
07812
Трансляция испытаний баллистических ракет в КНДР по телевидению Южной Кореи
© AP Photo/ Ahn Young-joon
Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее атомными подлодками. Япония, со своей стороны, заподозрила КНДР в наличии у нее ракет с боеголовками, начиненными зарином. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Колотов.

Северная Корея может располагать возможностями для нанесения ракетного удара, используя боеголовки с отравляющим веществом зарин, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в комитете по внешней политике и обороне верхней палаты парламента страны.

Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению на железнодорожном вокзале в Сеуле
© AP Photo/ Lee Jin-man
Военный эксперт: КНДР может ответить США. И ответить весьма действенно

За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по Северной Корее стала главным вопросом обсуждения в Японии. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии. Обе страны, будучи союзниками США, не могут не поддержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.

Директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ, политолог Владимир Колотов считает, что Япония, делая подобные заявления, пытается поддержать информационную атаку на КНДР со стороны США.

"Ядерные боеголовки с зарином – это, конечно, чушь несусветная. Если уже есть ядерная бомба, зачем ее усиливать еще и зарином? Это полная несуразица. Но Япония, как говорится, видимо, решили пробежаться впереди паровоза и использовать ситуацию, которая сложилась после провокации в Сирии и удара американцев по сирийскому аэродрому, чтобы информационно надавить на Северную Корею. И таким образом поддержать информационную атаку со стороны США", – сказал Владимир Колотов в эфире радио Sputnik.

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее атомными подлодками. При этом американский лидер попросил выступить в качестве посредника между Вашингтоном и Пхеньяном главу Китая Си Цзиньпина.

Авианосец ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. 8 апреля 2017
© Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown
На кураже. После Сирии Трамп решил "принять" еще и Северную Корею

По мнению Владимира Колотова, ситуация складывается непредсказуемая. И подобные угрозы только усугубляют положение.

"Сейчас Трамп пытается укрепить свой авторитет на международной арене, бряцая оружием и играя мускулами. Другое дело, что если та же Сирия на такие действия сама ответить не может, то в случае с Северной Кореей ситуация складывается очень неприятная и фактически непредсказуемая. У США вообще есть схема – обвинить кого-то в наличии, например, химического оружия. И эта схема, не моргнув глазом, переносится с одного конца света на другой. Доказательств нет никаких, но главное – нанести удар", – отметил политолог.

По его мнению, КНДР не оставит без ответа провокации со стороны США.

"Северная Корея уже готовится к тому, чтобы достойно встретить американцев. В чем взрывоопасность ситуации – и те, и другие начинают нагнетать обстановку. Но рассчитывать, что они (КНДР) испугаются и сразу сдадутся, на мой взгляд, оснований нет никаких. И в данном случае испытания – ладно, как бы не было чего похуже. Если по Северной Корее будет нанесен удар теми же американцами, она ответит, и тогда последствия будут серьезными", – заключил Владимир Колотов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена