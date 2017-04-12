США
12.0412 апреля18:54МСК
USD56.76-0.20
EUR60.26-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: проект Nord Stream 2 хотят "утопить в разговорах"

18:5212.04.2017
(обновлено: 18:54 12.04.2017)
030
Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2
© Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt
Польша, Литва, Латвия и Эстония планируют общественные слушания по Nord Stream 2. Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "заинтересованные" стороны хотели бы затянуть проект.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Аналитик о "Северном потоке-2": у Дании есть мотивы, чтобы "метаться"

Польша, Литва и Эстония планируют провести общественные слушания по проекту "Северный поток-2", сообщил в интервью РИА Новости глава направления разрешительной документации Nord Stream 2 Саймон Боннел.

"В "затрагиваемых сторонах", странах, которых строительство газопровода касается косвенно (Польша, Литва, Латвия, Эстония – ред.), мы также предложили свою помощь в проведении общественных слушаний. Мы уже получили соответствующие запросы о проведении общественных слушаний от Польши, Литвы и Эстонии", – сказал Боннел.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер в цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Аналитик о "Северном потоке-2": на Польшу и Украину не обратят внимания

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Для реализации проекта необходимо получить разрешения от РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что общественные слушания в Польше и прибалтийских странах не способны оказать влияние на реализацию проекта, но могут затянуть процесс согласования.

"Думаю, что никакого особенного значения итоги этих слушаний иметь не будут. Просто некоторые "заинтересованные" стороны хотели бы эту тему утопить в разговорах, затянуть процесс. Одна из причин, как мне кажется, связана с тем, что они понимают: транзитный контракт по Украине заканчивается примерно через два года, и если немного потянуть, то к этому сроку две нитки построены не будут, а значит возникнет ситуация временных решений. Они хотят, чтобы возникла именно такая ситуация – там разыграют карту, одно "подвяжут" к другому и так далее. А Еврокомиссия, видя, что у стран нет единой позиции по проекту, хотела бы избежать между ними "лобового столкновения". Поэтому через такие мягкие формы – общественные слушания, обсуждения – делает процесс более тягучим", – сказал Владимир Фейгин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена