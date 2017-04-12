Эксперт: проект Nord Stream 2 хотят "утопить в разговорах"

Польша, Литва, Латвия и Эстония планируют общественные слушания по Nord Stream 2. Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "заинтересованные" стороны хотели бы затянуть проект.

Польша, Литва и Эстония планируют провести общественные слушания по проекту "Северный поток-2", сообщил в интервью РИА Новости глава направления разрешительной документации Nord Stream 2 Саймон Боннел.

"В "затрагиваемых сторонах", странах, которых строительство газопровода касается косвенно (Польша, Литва, Латвия, Эстония – ред.), мы также предложили свою помощь в проведении общественных слушаний. Мы уже получили соответствующие запросы о проведении общественных слушаний от Польши, Литвы и Эстонии", – сказал Боннел.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Для реализации проекта необходимо получить разрешения от РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что общественные слушания в Польше и прибалтийских странах не способны оказать влияние на реализацию проекта, но могут затянуть процесс согласования.

"Думаю, что никакого особенного значения итоги этих слушаний иметь не будут. Просто некоторые "заинтересованные" стороны хотели бы эту тему утопить в разговорах, затянуть процесс. Одна из причин, как мне кажется, связана с тем, что они понимают: транзитный контракт по Украине заканчивается примерно через два года, и если немного потянуть, то к этому сроку две нитки построены не будут, а значит возникнет ситуация временных решений. Они хотят, чтобы возникла именно такая ситуация – там разыграют карту, одно "подвяжут" к другому и так далее. А Еврокомиссия, видя, что у стран нет единой позиции по проекту, хотела бы избежать между ними "лобового столкновения". Поэтому через такие мягкие формы – общественные слушания, обсуждения – делает процесс более тягучим", – сказал Владимир Фейгин.

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