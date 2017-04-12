США
12.0412 апреля18:54МСК
USD56.76-0.20
EUR60.26-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Участница проекта Mars One: полету к Марсу не может помешать даже любовь

18:2112.04.2017
0170
Участница отбора к полету на Марс Анастасия Степанова
© Радио Sputnik
Основание колонии на Марсе из области фантастики перекочевало в область реализуемого проекта. Среди тех, кто реально может стать первым колонизатором, Анастасия Степанова. В эфире радио Sputnik она рассказала о своем участии в программе Mars One.

12 апреля отмечается День космонавтики. Праздник учрежден в честь первого полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года. А сейчас идет речь уже о первых людях, которые не только совершат межпланетный перелет, но и создадут колонию на Марсе. Проект Mars One, базирующийся в Нидерландах, намерен осуществить пилотируемую экспедицию на Марс. Четыре участника проекта станут первыми марсианскими колористами и проведут остаток жизни в марсианском поселении. Предполагается, что построено оно будет автоматами – их отправят на Марс заблаговременно. Старт корабля с экипажем безвозвратной экспедиции назначен на 2031 год.

По результатам изучения более 200 тысяч заявок со всего мира организаторы отобрали 100 человек, которые могут стать участниками миссии. Впоследствии из этой сотни организаторы выберут 24 человека. Их направят в семимесячное путешествие на планету группами из четырех человек. 

Среди них может быть и россиянка Анастасия Степанова. Она рассказала радио Sputnik о том, как проходит отбор добровольцев:

"Сейчас мы прошли общее медицинское обследование, несколько психологических тестов и тесты на знание планет и проекта Mars One. Следующий этап – это когда все сто человек отправятся туда, где две недели нас будут тестировать на работу в команде, скорость усваивания нового материала и реакцию в экстремальных условиях. Рассматривается несколько локаций. Возможно, это будет в пустыне Иордании".

Анастасия Степанова одновременно принимает участие и в другом проекте по колонизации Красной планеты – "Марс-160".

"Есть в Америке общественная коммерческая организация "Марсианское общество", основатель которого аэрокосмический инженер и писатель Роберт Зубрин. У него есть реальный план по полету на Марс и возвращение. На это надо потратить 30 млрд долларов, и он предлагал план НАСА, как национальный проект. Но они сказали, что дорого, а это был 1998 год, но Роберт не отчаялся и построил две станции, которые имитируют жизнь экипажа на Марсе. Одна находится в пустыне штата Юта, другая – в Арктике. Я прошла отбор в программу "Марс-160": это 80 дней в Юте, 80 – в Арктике. Экипаж из семи человек живет в изоляции. Ограничения по воде, интернету, масса научных экспериментов, а выходить можно только в скафандрах. В декабре я вернулась из Юты, а в июне отправлюсь в Арктику", – рассказала Анастасия Степанова.

Девушка уверена, что осуществлению ее мечты не смогут помешать никакие земные обстоятельства, в том числе и романтические.

"Когда вы всю жизнь стремитесь к чему-то невероятному, к тому, что никто не делал, неужели какая-то любовь может помешать?", – задает вопрос участница отбора к полету на Марс. 

И смущенно добавляет: "Теперь все подумают, что я – робот".

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена