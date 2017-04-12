Участница проекта Mars One: полету к Марсу не может помешать даже любовь

Основание колонии на Марсе из области фантастики перекочевало в область реализуемого проекта. Среди тех, кто реально может стать первым колонизатором, Анастасия Степанова. В эфире радио Sputnik она рассказала о своем участии в программе Mars One.

12 апреля отмечается День космонавтики. Праздник учрежден в честь первого полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года. А сейчас идет речь уже о первых людях, которые не только совершат межпланетный перелет, но и создадут колонию на Марсе. Проект Mars One, базирующийся в Нидерландах, намерен осуществить пилотируемую экспедицию на Марс. Четыре участника проекта станут первыми марсианскими колористами и проведут остаток жизни в марсианском поселении. Предполагается, что построено оно будет автоматами – их отправят на Марс заблаговременно. Старт корабля с экипажем безвозвратной экспедиции назначен на 2031 год.

По результатам изучения более 200 тысяч заявок со всего мира организаторы отобрали 100 человек, которые могут стать участниками миссии. Впоследствии из этой сотни организаторы выберут 24 человека. Их направят в семимесячное путешествие на планету группами из четырех человек.

Среди них может быть и россиянка Анастасия Степанова. Она рассказала радио Sputnik о том, как проходит отбор добровольцев:

"Сейчас мы прошли общее медицинское обследование, несколько психологических тестов и тесты на знание планет и проекта Mars One. Следующий этап – это когда все сто человек отправятся туда, где две недели нас будут тестировать на работу в команде, скорость усваивания нового материала и реакцию в экстремальных условиях. Рассматривается несколько локаций. Возможно, это будет в пустыне Иордании".

Анастасия Степанова одновременно принимает участие и в другом проекте по колонизации Красной планеты – "Марс-160".

"Есть в Америке общественная коммерческая организация "Марсианское общество", основатель которого аэрокосмический инженер и писатель Роберт Зубрин. У него есть реальный план по полету на Марс и возвращение. На это надо потратить 30 млрд долларов, и он предлагал план НАСА, как национальный проект. Но они сказали, что дорого, а это был 1998 год, но Роберт не отчаялся и построил две станции, которые имитируют жизнь экипажа на Марсе. Одна находится в пустыне штата Юта, другая – в Арктике. Я прошла отбор в программу "Марс-160": это 80 дней в Юте, 80 – в Арктике. Экипаж из семи человек живет в изоляции. Ограничения по воде, интернету, масса научных экспериментов, а выходить можно только в скафандрах. В декабре я вернулась из Юты, а в июне отправлюсь в Арктику", – рассказала Анастасия Степанова.

Девушка уверена, что осуществлению ее мечты не смогут помешать никакие земные обстоятельства, в том числе и романтические.

"Когда вы всю жизнь стремитесь к чему-то невероятному, к тому, что никто не делал, неужели какая-то любовь может помешать?", – задает вопрос участница отбора к полету на Марс.

И смущенно добавляет: "Теперь все подумают, что я – робот".

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.