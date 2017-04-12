Эксперт: "оружие демократии" США – "Томагавки", но и они не безупречны

Минобороны РФ раскритиковало заявления США об "эффективности" удара по Сирии. Эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что агрессия США в отношении многих стран начиналась именно с ударов "Томагавками".

Минобороны России раскритиковало заявления США об "эффективности" удара по авиабазе в Сирии: они сделаны для американской публики, а не для профессионалов, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что из 59 крылатых ракет "Томагавк", выпущенных по аэродрому, до цели долетели лишь 23. Место падения остальных неизвестно.

Конашенков отметил, что все цели, на которые были направлены крылатые ракеты, располагались на узком пятачке изученного спутниками аэродрома. Кроме того, все объекты представляли собой крупные постройки.

Представитель Минобороны считает, что замысел Вашингтона можно объяснить только стремлением ослабить боевой потенциал сирийской армии, которая ведет успешные действия против террористов из "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*.

По мнению заместителя главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрия Дрозденко, об "эффективности" удара по авиабазе в Сирии говорят доказанные данные.

"23 из 59 – столько насчитали наши специалисты Министерства обороны, присутствующие в Сирии, предъявив тому доказательства в виде снимков пораженных целей с воздуха. Далеко не все американские ракеты долетели. "Томагавк" – это достаточно серьезное оружие, "оружие демократии". Помните фразу: "Если у вас нет демократии, тогда мы летим к вам"? Агрессия в отношении многих стран начиналась именно с ударов "Томагавками" для уничтожения инфраструктуры, как военной, так и гражданской. В данной ситуации можно сказать, что в США было принято очень импульсное решение, и, возможно, не хватало данных или ракеты были бракованные. Хотя в это верится с трудом, потому что в предыдущих операциях "Томагавки" поражали с очень высокой точностью. Но и они небезупречны. То есть здесь, возможно, могло быть противодействие на уровне радиоэлектронной борьбы. Потому что сбивать ракеты – это делать шаг в сторону мировой войны", – сказал Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik.

*Террористическая группировка запрещена в России

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