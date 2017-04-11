Мнение: европейцы очень сильно "огребли" за поддержку действий США в Сирии

По данным опроса "Sputnik.Мнения", большинство европейцев считают президентство Дональда Трампа угрозой мировой безопасности. Вместе с тем, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Вадим Трухачев, европейцы пытаются занять "позу страуса".

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного одной из крупнейших международных исследовательских компаний TNS Global по заказу агентства и радио Sputnik, жители ведущих европейских стран и Бразилии считают, что избрание президентом США Дональда Трампа негативно скажется на глобальной безопасности.

Наибольшее беспокойство приход Трампа к власти вызвал у граждан Германии. Здесь 72% опрошенных убеждены, что его избрание угрожает мировой стабильности.

Эту точку зрения поддержали 64% французов и 60% бразильцев. С тем, что приход Трампа к власти пошатнет глобальную безопасность также согласились 55% британцев и 52% турок.

Чуть более оптимистичными оказались прогнозы жителей Италии и США – там эту точку зрения разделяют 49% и 45% респондентов соответственно.

При этом во всех странах, где проводился опрос, число пессимистично настроенных респондентов, превысило число тех, кто считает президентство Трампа благом для мировой безопасности.

В том, что избрание Трампа позитивно повлияет на мировую стабильность, уверены лишь 6% французов, 8% немцев, 11% британцев и жителей Турции, а также 13% бразильцев и итальянцев. В США эта доля чуть выше – 28%.

Остальные респонденты считают, что пребывание Трампа на посту президента никак не скажется на глобальной безопасности.

Опрос был проведен с 16 по 22 февраля. В исследовании участвовали 7148 жителей Франции, Германии, Великобритании, Италии, США, Бразилии и Турции.

Вместе с тем в ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в Хомсе, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik отметил, что европейцы не первый год поддерживают США в Сирии. В частности, это касается стремления Вашингтона свергнуть сирийского лидера Башара Асада.

"Европейская бюрократическая машина начала говорить, что Асад – "тиран" еще в 2011 году, на этом поприще отличился еще (бывший президент Франции) Николя Саркози, (экс-премьер Британии) Дэвид Кэмерон, (канцлер Германии Ангела) Меркель – в меньшей степени здесь была задействована. Много рассказывали о том, какой Асад якобы плохой, что надо помогать "умеренной оппозиции". В голове европейцев засело: "надо, чтобы Асада не было"", – сказал Вадим Трухачев.

Однако европейцы поплатились за свои действия в Сирии и поддержку США, полагает политолог.

"Другое дело, что за свое поведение (в Сирии) европейцы очень сильно "огребли" в виде толпы беженцев, с которой они до сих пор справиться не могут. А из-за своей поддержки авиаударов США в Сирии они могут получить еще какую-нибудь волну беженцев. Но остановить бюрократическую машину – дело тяжелое. И им сейчас удобнее занять "позу страуса" и рассказывать, что где-то что-то не хорошо: в России не хорошо, в Сирии не хорошо… Это просто перевод стрелок", – считает Вадим Трухачев.

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