США
10.0410 апреля11:53МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: в Пекине действия США в Сирии восприняли как пощечину

11:5110.04.2017
(обновлено: 11:52 10.04.2017)
050
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 6 апреля 2017
© AP Photo/ Alex Brandon
Сообщение о походе американских кораблей к берегам Южной Кореи вскоре после удара США по Сирии в Пекине восприняли очень серьезно. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал специалист по Китаю Сергей Санакоев.

США развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, передало южнокорейское информационное агентство Ренхап.

По его данным, группа американских кораблей движется к Корейскому полуострову, изменив изначальный план захода в Австралию. Помимо авианосца Carl Vinson, в группу входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

Авианосец ВМС США Карл Винсон выходит из порта Сан-Диего. 22 августа 2014 года
© AP Photo/ Lenny Ignelzi
И целого мира мало. Трамп намерен атаковать и КНДР?

Ренхап приводит мнение представителя министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюна, что действия США направлены на укрепление защиты на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР.

СМИ ранее отмечали, что Совет по национальной безопасности США передал президенту страны Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны Пхеньяна, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее, а также устранение северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как утверждает телеканал NBC, США могут прибегнуть к одному из этих вариантов, только если не сумеют взаимодействовать с Китаем в сдерживании КНДР.

В преддверии состоявшегося на прошлой неделе визита в США председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times  сказал: "Если Китай не разберется с Северной Кореей, это сделаем мы".

Во время пребывания в США китайской делегации во главе с Си Цзиньпином Соединенные Штаты в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии. В Вашингтоне бездоказательно утверждают, что с этого аэродрома была проведена химическая атака в сирийской провинции Идлиб.  

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев считает, что удар по Сирии и пребывание в США китайской делегации не случайно совпали по времени.

"На мой взгляд, это все было адресовано китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином, который фактически находился у него (президента Дональда Трампа – ред.) в гостях. Вообще, по восточным меркам это некая пощечина для гостя, и вряд ли, конечно, китайцы это будут прощать. Мы слышали такое мнение, что это, дескать, не наносило прямого ущерба Китаю, и поэтому китайский лидер воспринял это безразлично – это не так. То, что китайский лидер внешне никак не проявил свои чувства – это ни о чем не говорит. Китай – один из пяти постоянных членов Совбеза ООН. И в тот момент, когда лидер этой страны находится у них (американцев – ред.) в гостях, нарушать все международные правила и наносить удар, кстати, никак не обоснованный, по стране-члену ООН – я думаю, что китайская делегация это восприняла как личное оскорбление", – сказал Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik. 

По его мнению, китайское руководство считает угрозу агрессивных действий США на Корейском полуострове очень серьезной. 

"Сопровождалось это такой риторикой, что, дескать, уважаемые китайцы, давайте либо вы сейчас "наведете порядок" в КНДР, либо этим займемся мы. А займемся мы этим вот как: видите, как мы умеем. И, как результат, вернувшись в Китай, первое, что делает китайское руководство – это отправляет (спецпредставителя правительства КНР по делам Корейского полуострова) господина У Давэя в Сеул, чтобы немедленно приступить к урегулированию конфликта уже, видимо, на каком-то другом уровне. Наверное, сопровождая это разъяснениями, что, видите, совершенно неадекватные товарищи пришли к власти в США, и все может закончиться очень плохо", – предположил Сергей Санакоев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена