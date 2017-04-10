Эксперт: в Пекине действия США в Сирии восприняли как пощечину

Сообщение о походе американских кораблей к берегам Южной Кореи вскоре после удара США по Сирии в Пекине восприняли очень серьезно. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал специалист по Китаю Сергей Санакоев.

США развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, передало южнокорейское информационное агентство Ренхап.

По его данным, группа американских кораблей движется к Корейскому полуострову, изменив изначальный план захода в Австралию. Помимо авианосца Carl Vinson, в группу входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

Ренхап приводит мнение представителя министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюна, что действия США направлены на укрепление защиты на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР.

СМИ ранее отмечали, что Совет по национальной безопасности США передал президенту страны Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны Пхеньяна, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее, а также устранение северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как утверждает телеканал NBC, США могут прибегнуть к одному из этих вариантов, только если не сумеют взаимодействовать с Китаем в сдерживании КНДР.

В преддверии состоявшегося на прошлой неделе визита в США председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times сказал: "Если Китай не разберется с Северной Кореей, это сделаем мы".

Во время пребывания в США китайской делегации во главе с Си Цзиньпином Соединенные Штаты в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии. В Вашингтоне бездоказательно утверждают, что с этого аэродрома была проведена химическая атака в сирийской провинции Идлиб.

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев считает, что удар по Сирии и пребывание в США китайской делегации не случайно совпали по времени.

"На мой взгляд, это все было адресовано китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином, который фактически находился у него (президента Дональда Трампа – ред.) в гостях. Вообще, по восточным меркам это некая пощечина для гостя, и вряд ли, конечно, китайцы это будут прощать. Мы слышали такое мнение, что это, дескать, не наносило прямого ущерба Китаю, и поэтому китайский лидер воспринял это безразлично – это не так. То, что китайский лидер внешне никак не проявил свои чувства – это ни о чем не говорит. Китай – один из пяти постоянных членов Совбеза ООН. И в тот момент, когда лидер этой страны находится у них (американцев – ред.) в гостях, нарушать все международные правила и наносить удар, кстати, никак не обоснованный, по стране-члену ООН – я думаю, что китайская делегация это восприняла как личное оскорбление", – сказал Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, китайское руководство считает угрозу агрессивных действий США на Корейском полуострове очень серьезной.

"Сопровождалось это такой риторикой, что, дескать, уважаемые китайцы, давайте либо вы сейчас "наведете порядок" в КНДР, либо этим займемся мы. А займемся мы этим вот как: видите, как мы умеем. И, как результат, вернувшись в Китай, первое, что делает китайское руководство – это отправляет (спецпредставителя правительства КНР по делам Корейского полуострова) господина У Давэя в Сеул, чтобы немедленно приступить к урегулированию конфликта уже, видимо, на каком-то другом уровне. Наверное, сопровождая это разъяснениями, что, видите, совершенно неадекватные товарищи пришли к власти в США, и все может закончиться очень плохо", – предположил Сергей Санакоев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!