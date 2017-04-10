США
10.0410 апреля11:54МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: кресло Гонтаревой стало кому-то нужным, и ее "попросили"

11:3310.04.2017
(обновлено: 11:37 10.04.2017)
0930
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева
© РИА Новости. Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Украинский политолог Руслан Бортник в эфире радио Sputnik не исключил, что место Гонтаревой может стать объектом торга.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

Участники акции протеста, требующие отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой у здания Национального банка Украины в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Экс-депутат Рады: у акций против Гонтаревой вполне конкретный спонсор

"Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Верховная рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", – сказала Гонтарева на брифинге в понедельник, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.

На прошлой неделе замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко", супруга генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке. В самом Нацбанке тогда опровергли эту информацию. Позднее Гонтарева подтвердила, что намерена оставить свой пост.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радио Sputnik отметил, что разговоры об отставке Валерии Гонтаревой шли на Украине уже давно.

"Отставка Гонтаревой была давно ожидаема. Очевидно, что Гонтарева является не только абсолютно дискредитировавшим себя политиком на Украине, но и главное – она потеряла поддержку президента Украины. С этим связан целый перечень заявлений о ее возможных коррупционных действиях. И не только со стороны Национального антикоррупционного бюро, которое находится под влиянием западных партнеров, но и со стороны Генпрокуратуры Украины, которая находится под контролем президента", – сказал Руслан Бортник.

По его мнению, Гонтареву специально подталкивали к отставке.

Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Олейник о растрате средств Нацбанка Украины: там Киев - "в доле"

"Последние несколько месяцев Гонтареву подталкивали к отставке, пытались добиться от нее заявления, не желая при этом увольнять ее с каким-то огромным скандалом, понимая, что она является носителем важной и очень часто дискредитирующей информации в отношении многих представителей нынешней власти. С другой стороны, возможно, необходимо было освободить это кресло (главы Нацбанка). На Украине сейчас идут разговоры о восстановлении коалиции, возвращении, например, "Радикальной партии" Олега Ляшко. И в связи с этим кресло главы Нацбанка может стать объектом для торга. Возможно, это кресло стало кому-то нужным, и Гонтареву попросили", – отметил политолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена