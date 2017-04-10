Мнение: кресло Гонтаревой стало кому-то нужным, и ее "попросили"

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Украинский политолог Руслан Бортник в эфире радио Sputnik не исключил, что место Гонтаревой может стать объектом торга.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

"Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Верховная рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", – сказала Гонтарева на брифинге в понедельник, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.

На прошлой неделе замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко", супруга генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке. В самом Нацбанке тогда опровергли эту информацию. Позднее Гонтарева подтвердила, что намерена оставить свой пост.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радио Sputnik отметил, что разговоры об отставке Валерии Гонтаревой шли на Украине уже давно.

"Отставка Гонтаревой была давно ожидаема. Очевидно, что Гонтарева является не только абсолютно дискредитировавшим себя политиком на Украине, но и главное – она потеряла поддержку президента Украины. С этим связан целый перечень заявлений о ее возможных коррупционных действиях. И не только со стороны Национального антикоррупционного бюро, которое находится под влиянием западных партнеров, но и со стороны Генпрокуратуры Украины, которая находится под контролем президента", – сказал Руслан Бортник.

По его мнению, Гонтареву специально подталкивали к отставке.

"Последние несколько месяцев Гонтареву подталкивали к отставке, пытались добиться от нее заявления, не желая при этом увольнять ее с каким-то огромным скандалом, понимая, что она является носителем важной и очень часто дискредитирующей информации в отношении многих представителей нынешней власти. С другой стороны, возможно, необходимо было освободить это кресло (главы Нацбанка). На Украине сейчас идут разговоры о восстановлении коалиции, возвращении, например, "Радикальной партии" Олега Ляшко. И в связи с этим кресло главы Нацбанка может стать объектом для торга. Возможно, это кресло стало кому-то нужным, и Гонтареву попросили", – отметил политолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!