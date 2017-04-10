Аналитик о "Северном потоке-2": у Дании есть мотивы, чтобы "метаться"

Дания хочет оставить за собой право запретить строительство "Северного потока-2" по политическим причинам. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что датское руководство будет колебаться между сторонниками и противниками проекта.

Правительство Дании выступает с инициативой по изменению законодательства страны, чтобы оставить за собой право запретить строительство трубопровода "Северный поток-2" из опасений, связанных с внешней политикой и безопасностью, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и климата страны Ларса Кристиана Лиллехольта.

Ранее правительства Швеции и Дании направили Еврокомиссии запрос правовой оценки проекта. В ответ ЕК заявила, что не видит законных оснований препятствовать реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток-2", хотя он и не нравится ей политически.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Для реализации проекта необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии – в марте этого года, в Дании – в апреле. Кроме того, в пятницу Минприроды РФ сообщило, что представило контактным лицам конвенции Эспо в Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии разработанную оператором проекта Nord Stream 2 AG документацию по оценке воздействия проекта на окружающую среду.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что у Дании в целом непростые отношения с Россией.

"Не будем забывать, что у Дании достаточно сложные отношения с Россией. С одной стороны, первое правительство нынешнего датского премьера Ларса Лекке Расмуссена в 2009 году одобрило прохождение через территорию Дании "Северного потока-1", но в то же время можно вспомнить, как не так давно военная разведка Дании заявила о том, что арктические интересы России якобы могут угрожать Дании", – сказал Михаил Нейжмаков.

По его мнению, Дания будет колебаться между различными центрами силы, выступающими за и против реализации "Северного потока-2". И это вполне объяснимо.

"Скорее всего, Дания сейчас будет колебаться между Германией, заинтересованной в строительстве "Северного потока-2" – с одной стороны, и кругами США, которые противодействуют проекту и с которыми Дания связана в военной сфере – с другой. Кроме того, на Данию оказывают давление восточноевропейские страны, являющиеся жесткими противниками "Северного потока-2". И мотивов, чтобы метаться между разными центрами силы, у датского руководства много. Однако, скорее всего, Дания все-таки будет не упираться лбом, а вести какие-то переговоры", – считает аналитик.

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