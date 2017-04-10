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Аналитик о "Северном потоке-2": у Дании есть мотивы, чтобы "метаться"

10:4610.04.2017
(обновлено: 11:37 10.04.2017)
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В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Дания хочет оставить за собой право запретить строительство "Северного потока-2" по политическим причинам. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что датское руководство будет колебаться между сторонниками и противниками проекта.

Правительство Дании выступает с инициативой по изменению законодательства страны, чтобы оставить за собой право запретить строительство трубопровода "Северный поток-2" из опасений, связанных с внешней политикой и безопасностью, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и климата страны Ларса Кристиана Лиллехольта.

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток, архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В Брюсселе уловили "ветер перемен". Еврокомиссия – за "Северный поток-2"

Ранее правительства Швеции и Дании направили Еврокомиссии запрос правовой оценки проекта. В ответ ЕК заявила, что не видит законных оснований препятствовать реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток-2", хотя он и не нравится ей политически.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер в цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Для реализации проекта необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии – в марте этого года, в Дании – в апреле. Кроме того, в пятницу Минприроды РФ сообщило, что представило контактным лицам конвенции Эспо в Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии разработанную оператором проекта Nord Stream 2 AG документацию по оценке воздействия проекта на окружающую среду.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что у Дании в целом непростые отношения с Россией.

"Не будем забывать, что у Дании достаточно сложные отношения с Россией. С одной стороны, первое правительство нынешнего датского премьера Ларса Лекке Расмуссена в 2009 году одобрило прохождение через территорию Дании "Северного потока-1", но в то же время можно вспомнить, как не так давно военная разведка Дании заявила о том, что арктические интересы России якобы могут угрожать Дании", – сказал Михаил Нейжмаков.

Открытие газопровода Северный поток в Германии, архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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По его мнению, Дания будет колебаться между различными центрами силы, выступающими за и против реализации "Северного потока-2". И это вполне объяснимо.

"Скорее всего, Дания сейчас будет колебаться между Германией, заинтересованной в строительстве "Северного потока-2" – с одной стороны, и кругами США, которые противодействуют проекту и с которыми Дания связана в военной сфере – с другой. Кроме того, на Данию оказывают давление восточноевропейские страны, являющиеся жесткими противниками "Северного потока-2". И мотивов, чтобы метаться между разными центрами силы, у датского руководства много. Однако, скорее всего, Дания все-таки будет не упираться лбом, а вести какие-то переговоры", – считает аналитик. 

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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igor nigarb
Германия сделает все что бы СП-2 был построен. В ситуации когда атомная энергетика в стране запрещена газ очень нужен.
11:18
10.04.2017
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ural-cama2014
А то, как-то не заметили Данию, при исследовании арктического шельфа, и при распределении территорий мало дали., а тут глядишь(возможность блокирования по полит.мотивам) и есть с чем торговаться!!! Голубенькие красаувчики,одним словом!!!
11:10
10.04.2017
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