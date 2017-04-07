Эксперт об ударе США по САР: Трамп решает свои внутриполитические проблемы

Владимир Путин считает, что удары США по Сирии наносят урон отношениям с Россией. Член ОП РФ, политолог Георгий Федоров в эфире радио Sputnik не исключил, что американская сторона продолжит действовать в ущерб двусторонним отношениям.

Президент России Владимир Путин считает, что удары США по Сирии наносят урон отношениям с РФ, создают серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с терроризмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон предпринял усилия, чтобы при ударе по аэродрому не было жертв среди военнослужащих РФ в Сирии. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии", – сказал Песков журналистам, комментируя авиаудар США.

"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", – подчеркнул Песков.

Президент Центра социальных и политических исследований, член Общественной палаты России Георгий Федоров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американская сторона продолжит действовать в ущерб двусторонним отношениям.

"Думаю, что Трамп в своей фирменной манере скажет, что это дело США, что это возмездие и так далее. И будет продолжать в том же духе "ястребиную" политику. Действия США противоречат международным нормам, но они давно наплевали на это и делают, что считают нужным на данный политический момент. Трампу нужен быстрый победоносный удар, чтобы решить свои внутриполитические расколы и проблемы", – сказал Георгий Федоров.

Вместе с тем, считает он, США будут избегать возможного обострения ситуации в Сирии.

"США будут предупреждать российских военных и вообще делать все, чтобы американские ракеты не попали в наших военнослужащих. Потому что это фактически может перерасти в серьезный военный конфликт", – отметил Георгий Федоров.

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