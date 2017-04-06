Экс-депутат Рады: у акций против главы Нацбанка Украины есть спонсор

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила активистам, требующим ее отставки за якобы поддержку банков РФ, что оставит свой пост. Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подтвердила, что намерена оставить пост. Об этом она заявила активистам, требующим ее отставки.

Как сообщает сайт телеканала "112 Украина", митингующие собрались у дома главы Нацбанка утром 6 апреля. Когда на улицу вышла Гонтарева и попыталась уехать на работу, активисты заблокировали ее машину. Они требовали объяснений, почему Гонтарева поддерживает российские банки.

Как следует из видео, размещенного на сайте телеканала, на вопрос одной из участниц акции, действительно ли глава Нацбанка уходит в отставку, Гонтарева ответила утвердительно. Она также подчеркнула, что ей не стыдно за проведенные реформы, а решение по отставке находится в компетенции президента и парламента.

Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что за акцией против главы Нацбанка Украины стоят определенные политические силы.

"Любые акции на Украине, которые касаются российских банков, не стихийные. За каждой такой акцией стоят спонсоры – идеологические и физические, которые преследуют свои конкретные цели. Что касается Гонтаревой, то, на мой взгляд, организация этой акции может вести к "Блоку Юлии Тимошенко", которая уже открыто заявила о своих президентских амбициях и которая начала открытую атаку на президента (Петра) Порошенко. Глава Национального банка в команде Порошенко является одной из ключевых фигур", – сказал Александр Голуб.

По его мнению, обвинения, выдвинутые Гонтаревой, являются лишь ширмой.

"Иногда громкие заявления делаются для того, чтобы скрыть саму суть той или иной акции. Это, к слову, хорошо ложится в логику Юлии Тимошенко. Активисты не могут пикетировать дом главы Нацбанка только за то, что она является сторонником Порошенко, поэтому говорят, что она якобы помогает российским банкам. На самом деле никакой поддержки или помощи со стороны Нацбанка им не было оказано", – отметил украинский политик.

Однако, по его словам, Нацбанк Украины активно поддерживает банки, близкие к президенту и его окружению, и это вызывает раздражение украинцев.

"Гонтарева сегодня аккумулирует на себе весь негатив, связанный с падением гривны, с финансовыми махинациями, которые у людей вызывают крайнюю раздраженность. Речь идет о рефинансировании близких к президенту и его окружению банков. Кроме того, сегодня из каждого транша МВФ, из каждого займа власти делают неимоверную пропагандистскую шумиху, но на жизни простых людей это никоим образом не отражается. У людей складывается впечатление, и не беспочвенно, что эти деньги разворовываются", – сказал Александр Голуб.

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