Эксперт: донбасский уголь теперь будет обходиться Украине дороже

Киев попросил США о поставках угля, соответствующее письмо в Госдеп направил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik напомнил, что Киев перестал получать уголь после блокады Донбасса, но альтернативы этим поставкам нет.

Министр энергетики Украины Игорь Насалик отправил в Госдепартамент США письмо с просьбой о поставках угля, сообщают украинские СМИ.

По словам министра, стране необходимо получить 4,7 млн тонн угля, а из США можно поставить 2,5 млн тонн. Также он рассказал, что Украина намерена возобновить поставки из ЮАР и других стран, добавив, что первые поставки антрацита ожидаются в мае.

Ранее Насалик планировал инициировать введение кабинетом министров запрета на импорт угля антрацитовой группы из России.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik напомнил, что Киев перестал получать уголь антрацитовой группы после блокады Донбасса, но альтернативы этим поставкам нет.

"Украина не раз категорично заявляла о неприятии поставок угля, например, из России, но тихо, не афишируя, эти поставки осуществляла. Сейчас, я думаю, Украина, блокируя Донбасс и заявляя об отказе покупать российский уголь, все-таки будет покупать донбасский уголь, но уже через Россию. Это будет обходиться украинской экономике дороже, что окажет кумулятивный эффект и приведет к удорожанию продукции украинской экономики", – сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, украинский президент принял ультиматум радикальных националистов, блокирующих Донбасс, и вынужден идти у них на поводу.

"(Петр) Порошенко, думаю, легко бы закрыл глаза на свой имидж, но он не может закрыть глаза на то, что "неонацистская улица" в стране становится все более многочисленной и агрессивной. И он просто вынужден выживать – любые его шаги, идущие вразрез с этой позицией, грозит новым "майданом", по итогам которого он не сможет повторить судьбу (Виктора) Януковича, а просто будет уничтожен. Поэтому дело не в имидже, а в буквально физическом выживании Порошенко как политика и как человека", – считает Эдуард Попов.

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