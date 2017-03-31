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Пригожин: Украина может "похоронить" Евровидение

18:4531.03.2017
(обновлено: 18:48 31.03.2017)
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Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© Фото: Stijn Smulders
Действия Украины по отношению к российской певице Юлии Самойловой нанесли удар не только по репутации "Евровидения", но могут привести к тому, что конкурс и вовсе "посыплется". Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил продюсер Иосиф Пригожин.

Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делентре официально уведомила власти Украины, что некоторые страны намерены отказаться от участия в "Евровидении-2017" из-за запрета СБУ пускать российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом сообщает ресурс oikotimes.com, который освещает новости конкурса.

Певица Юлия Самойлова, архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Продюсер: у России на "Евровидении" есть друзья. Слава Богу, что так!
Делентре обратилась с письмом к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Если вы подтвердите запрет въезда (для Самойловой – ред.), это определенно очень негативно скажется на международной репутации Украины", – заявила Делентре.

По ее словам, некоторые страны-участницы союза раскритиковали решение СБУ не пускать Юлию Самойлову на "Евровидение" и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе.

Также Делентре не исключила, что Украину в будущем отстранят от участия в мероприятиях союза.

Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото: EBU/UA:PBC
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"Мы просим вас подтвердить, что госпожа Самойлова сможет участвовать в конкурсе в этом году на тех же условиях, что и остальные 42 делегации", – отметила Делентре.

В Европейском вещательном союзе подтвердили изданию Deutsche Welle подлинность письма Делентре.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезжать в страну из-за того, что исполнительница в 2015 году выступала в Крыму.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина не только дискредитировала себя, но и поставила под удар весь музыкальный конкурс.

"Мало того, что "Евровидение" как конкурс репутационно пострадало, оно может еще и вовсе "посыпаться", может вообще прекратить свое существование. То есть Украина не только свою страну растеряла, разрушила, но еще и "Евровидение" может похоронить. Невероятные репутационные потери от того, что она сотворила.  Я считаю, что если все-таки решат не проводить конкурс на Украине, это будет справедливым, правильным и уважительным шагом по отношению ко всем участникам и к самому конкурсу", – сказал Иосиф Пригожин.

По его словам, инициативу стран, поддерживающих Россию, можно только приветствовать.

"Мы не можем жить под принципами запретов, потому что это не демократия, это не свобода слова, это не гуманизм, это нечеловечно по отношению к людям, которые не имеют отношения к политическим разборкам. И позиция стран, которые заступились за Юлю Самойлову,  абсолютно правильная, солидарная позиция, которую мы не можем не поддерживать и не уважать", – заключил Иосиф Пригожин.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Замполит .
Да и пусть сыплется и закрывается Евровижн. в России никто плакать об это не будет. пусть укропейский Евровижн останется в истории как самый худший за всю его историю! помянем.
20:35
31.03.2017
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