Продюсер: у России на "Евровидении" есть друзья. Слава Богу, что так!

Глава EBU уведомила Киев, что некоторые страны намерены отказаться от участия в "Евровидении-2017" из-за запрета в отношении Юлии Самойловой. Продюсер группы "Бурановские бабушки" Ксения Рубцова в эфире радио Sputnik прокомментировала это сообщение.

Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре официально уведомила власти Украины, что некоторые страны намерены отказаться от участия в "Евровидении-2017" из-за запрета СБУ пускать российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом сообщает ресурс oikotimes.com, который освещает новости конкурса.

Делтенре обратилась с письмом к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Если вы подтвердите запрет въезда (для Самойловой – ред.), это определенно очень негативно скажется на международной репутации Украины", – заявила Делтенре.

По ее словам, некоторые страны-участницы союза раскритиковали решение СБУ не пускать Юлию Самойлову на "Евровидение" и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе.

Также Делтенре не исключила, что Украину в будущем отстранят от участия в мероприятиях союза.

"Мы просим вас подтвердить, что госпожа Самойлова сможет участвовать в конкурсе в этом году на тех же условиях, что и остальные 42 делегации", – отметила Делтенре.

Продюсер группы "Бурановские бабушки" Ксения Рубцова с оптимизмом восприняла сообщение о поддержке российской певицы.

"Предназначением Евровидения было объединять страны в одном порыве, в одной песне, а не разъединять. То, что другие страны заявили, что готовы отказаться от этого конкурса для поддержки России, это говорит о том, что у России есть большие и хорошие друзья. Слава Богу, что так!", – сказала Ксения Рубцова в эфире радио Sputnik.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезжать в страну из-за того, что исполнительница в 2015 году выступала в Крыму.

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