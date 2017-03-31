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Политолог о покушении на замдиректора "Укрспирта": а стоит ли удивляться?

12:1331.03.2017
(обновлено: 19:33 31.03.2017)
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Сотрудники Украинской полиции в Киеве, архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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В Киеве неизвестные напали на замдиректора "Укрспирта" Игоря Ильчишина. Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik напомнил, что это не первое подобное преступление на Украине в последнее время.

Неизвестные в Киеве напали на замдиректора "Укрспирта" Игоря Ильчишина, сообщается на сайте компании.

"Ведется следствие. Все вопросы относительно мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК Украины", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 29 марта.

По данным телеканала "112 Украина", на чиновника напали неизвестные в балаклавах. Избив свою жертву битами, они несколько раз выстрелили в него из пистолета. После этого преступники скрылись на BMW темного цвета, пострадавший успел заметить, что на машине были иностранные номера.

"Укрспирт" – крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции на Украине. Госкомпания реализует свою продукцию как внутри страны, так и за рубежом.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Убийство экс-депутата Вороненкова в Киеве: многое очень странно
Директор Центра политического маркетинга, политолог Василий Стоякин считает, что на Украине уже не первый год царит настоящий "уголовный беспредел".

"Начался он еще в конце 2013 года, и ситуация на протяжении последних лет радикально не меняется. В последнее время стали больше уделять этому внимание только потому, что среди пострадавших достаточно заметные люди – либо с высоким общественным положением, либо медиаперсоны, как беглый (бывший) депутат (Госдумы Денис) Вороненков, допустим", – сказал Василий Стоякин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, для Украины подобные преступления стали уже обычной ситуацией.

"Вспомните, например, когда (Андрей) Парубий еще не был спикером, он стоял около Верховной рады, и ему под ноги бросили гранату. Граната тогда не взорвалась, и уголовное дело, знаете, по какой статье заведено? По хулиганству. Все инциденты с гранатами, если они не заканчиваются трупом, расцениваются как хулиганство. По всей стране. Стоит ли удивляться после этого, что происходят такие резонансные нападения и покушения на убийство?", – отметил политолог.

Он считает, что разгул преступности на Украине в какой-то степени может быть связан с реформой полиции.

"В стране чисто психологически очень снижен порог насилия, по улицам бродит огромное количество не совсем адекватных людей, хорошо вооруженных при этом. Кроме того, проводится реформа полиции, которая привела к очень существенной неэффективности органов внутренних дел. Поубирали всех компетентных милиционеров, следователей, а остались мальчики и девочки, которые реально ничего делать не могут. Они могут только выполнять план", – заключил Василий Стоякин.

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Комментарии
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Популярные комментарииВсе комментарии
andshumili
Неужели кто-то удивлён? Я - нет! То ли ещё будет!
12:49
31.03.2017
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Сергей Иванов
Странно, что не обнаружили российского следа))
12:51
31.03.2017
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