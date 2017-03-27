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Политолог: предложение Захарченко запретить въезд Януковичу – перегиб

13:1927.03.2017
(обновлено: 20:18 27.03.2017)
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Глава ДНР Александр Захарченко во время брифинга в Донецке
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Глава ДНР Александр Захарченко предложил внести бывшего президента Украины Виктора Януковича в "список невъездных". Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik назвал это политическим заявлением, выразив мнение, что оно вряд ли будет иметь последствия.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко предложил парламенту внести в список лиц, которым запрещен въезд в ДНР, бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других политиков.

Виктор Янукович в Ростовском областном суде, где он дает показания по видеосвязи в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Он также добавил, что по-прежнему считает Януковича президентом Украины, но отметил, что в случае возвращения в страну тот должен отправиться в Киев, а не в самопровозглашенные республики.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.

В феврале 2017 года в украинских СМИ появилась информация о том, что бывший советник Януковича Пол Манафорт разработал план разрешения конфликта на востоке Украины, якобы предполагающий возвращение в страну экс-президента в качестве "регионального лидера", который будет управлять Донецкой и Луганской областями.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов считает подобное заявление определенным "перегибом".

"Запрет на въезд Януковичу – это, скорее, констатация факта. Он вряд ли рискнет там показаться, потому что граждане считают именно его виноватым в том, что началась гражданская война. А что касается других бывших членов "Партии регионов", то структура власти современного Донбасса такова, что сейчас на высших постах по-прежнему остаются бывшие члены этой партии, которые просто сменили свою позицию. Поэтому мне кажется, что это некие перегибы", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Дорогомиловском суде Москвы. 15 декабря 2016 года
© Фото: АГН "Москва"/ Михаил Терещенко
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По его мнению, заявление Захарченко вряд ли будет иметь серьезные последствия.

"Надо тогда или вводить запрет для всех активистов предыдущей политической силы, или объяснять, почему эта мера применяется выборочно. Тот же Николай Азаров в свое время ушел в отставку и достаточно активно защищал позицию, близкую нынешней позиции "Антимайдана". Думаю, что это решение больше политическое и вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия", – считает политолог.

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Популярные комментарииВсе комментарии
aleks.maliutin
Всё правильно! Нечего предателям и трусам делать на земле, где каждый день погибают люди их, хоть и бывшей, страны.
14:07
27.03.2017
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