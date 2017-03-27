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Эксперт о выборах в Болгарии: раскол в обществе – не из-за отношения к ЕС

13:1627.03.2017
(обновлено: 20:18 27.03.2017)
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Парламентские выборы в Болгарии
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Прошедшие в Болгарии парламентские выборы, по предварительным данным, принесли победу проевропейской партии ГЕРБ. На втором месте – Болгарская социалистическая партия. Итоги выборов в эфире радио Sputnik прокомментировала эксперт Екатерина Шумицкая.

Досрочные парламентские выборы прошли в Болгарии в воскресенье. Победу, по предварительным данным, в очередной раз одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), у которой за плечами были уже два неоконченных мандата. Лидер партии Бойко Борисов после появления данных exit polls заявил о готовности учитывать все свои предыдущие ошибки и при формировании кабмина, и в его работе.

По предварительным данным, партия ГЕРБ получила наибольшее количество голосов, на втором месте – Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой. Кроме того, четырехпроцентный барьер для прохождения в парламент преодолевают коалиция "Объединенные патриоты", Движение за права и свободы и, судя по всему, партия "Воля".

ГЕРБ и БСП на протяжении всей предвыборной кампании шли на равных. Корнелия Нинова уже поздравила оппонента с победой. При этом она дала понять, что в случае развития неблагоприятного сценария для ГЕРБ, при котором партия не сможет собрать коалицию, социалисты готовы сформировать кабинет министров.

Итоги выборов в эфире радио Sputnik прокомментировала эксперт Екатерина Шумицкая.

"Болгарское общество расколото, как о том говорят и все социологические опросы. Разница (по итогам выборов) между партией ГЕРБ и Болгарской социалистической партией незначительна. Но раскол не стоит искать по линии отношения к ЕС – большинство населения страны все-таки смотрит в сторону Европейского союза. Несмотря на то, что Болгария от членства в ЕС особых выгод не получила, но все равно уровень экономического и материального  благополучия граждан  Евросоюза является для них ориентиром", – сказала Екатерина Шумицкая.

По ее словам, ни одну из болгарских партий нельзя назвать евроскептической в традиционном понимании этого слова. Тем не менее, разница в платформах ведущих политических формирований, естественно, есть.

"В Болгарии нет ни одной чисто евроскептической партии. Те же болгарские социалисты не отрицают членства в ЕС и НАТО, но при этом говорят о налаживании отношений с Россией и предлагают Болгарии стать "локомотивом" этого движения. Мы знаем, что в ЕС есть страны, которые выступают за снятие санкций (против РФ). И болгарские социалисты хотели бы, чтобы их страна выступила тут "первой скрипкой"", – сказала Екатерина Шумицкая.

По ее мнению, победителям выборов будет непросто сформировать дееспособный кабинет.

"Это будет очень сложно. Этот опыт повторяется с 2014 года, когда Бойко Борисову с большим трудом удалось сформировать коалицию, причем коалицию меньшинства. Поэтому очень плохо работало правительство, тяжело проходили законопроекты… Сейчас единственное, что остается Бойко Борисову – это попробовать составить коалицию с "Объединенными патриотами". А это очень резкая, антииммиграционная националистическая партия. Их воззрения настолько явно противоположны провозглашенным партией ГЕРБ "европейским ценностям", что очень трудно понять, как Бойко Борисову удастся наладить сотрудничество и сформировать дееспособное правительство. Пока можно с уверенностью сказать одно: политический кризис в Болгарии не закончен", – считает Екатерина Шумицкая.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей
На двух стульях не усидеть! Мы уже до сыта наелись от таких партнёров. Разоряйтесь как государство дальше, обещаем не вмешиваться.
22:55
27.03.2017
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