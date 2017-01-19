Мнение: зачем Киеву иностранные военные, если его армия "одна из лучших"?

Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для участия в учениях. Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такое решение в сегодняшней ситуации выглядит провокационно.

Верховная рада приняла закон, разрешающий присутствие иностранных военных подразделений на украинской территории в текущем году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет об украинско-американских маневрах Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Разрешение распространяется на военнослужащих США, стран НАТО и участников программы "Партнерство ради мира" численностью до трех тысяч человек с шестью самолетами и вертолетами.

На Украине запрещено функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом, а также не допускается размещение иностранных военных баз. Поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что принятое Радой решение в условиях гражданской войны на востоке Украины выглядит провокационно.

"Нынешняя киевская власть не скрывает, что и во внутренней, и во внешней политике рассчитывает на поддержку, в том числе штыков иностранных армий и иностранных специалистов. При этом в сегодняшних условиях решение Рады выглядит более чем провокационно. Одно дело, когда государство не ведет военных действий, и другое дело – когда проводит военные действия против собственных граждан. И возможное участие войск других государств грозит перерастанием этого всего в полномасштабную войну. Так что оправданность такого шага (допуска иностранных военных на территорию страны) шита белыми нитками", – сказал Александр Голуб.

Он отметил, что на Украине сейчас складывается неоднозначная ситуация: с одной стороны, Киев говорит о превосходстве своей армии, а с другой, по сути, приглашает иностранных военных.

"Мы сталкиваемся с очень интересным явлением. Украинская пропаганда говорит сегодня о том, что Украина имеет чуть ли не вторую по мощности армию в Европе, которая защищает Европу от якобы готовящейся "российской агрессии", что эта армия приобрела боевой опыт. Они говорят, что разрабатывается новая военная техника и что якобы только Минские договоренности мешают тому, чтобы украинские танки отвоевали не только Донбасс и Крым, но и остановились где-нибудь под Ростовом или Белгородом. И с другой стороны, принимается решение, которое разрешает размещать иностранные войска на территории страны", – отметил экс-депутат Рады.

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