США
20.0120 января02:56МСК
USD59.35+0.17
EUR63.18-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: зачем Киеву иностранные военные, если его армия "одна из лучших"?

19:0419.01.2017
09317
Вид на здание Президиума Верховного Совета УССР. Ныне - Рада
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для участия в учениях. Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такое решение в сегодняшней ситуации выглядит провокационно.

Верховная рада приняла закон, разрешающий присутствие иностранных военных подразделений на украинской территории в текущем году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет об украинско-американских маневрах Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Разрешение распространяется на военнослужащих США, стран НАТО и участников программы "Партнерство ради мира" численностью до трех тысяч человек с шестью самолетами и вертолетами.

На Украине запрещено функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом, а также не допускается размещение иностранных военных баз. Поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что принятое Радой решение в условиях гражданской войны на востоке Украины выглядит провокационно.

"Нынешняя киевская власть не скрывает, что и во внутренней, и во внешней политике рассчитывает на поддержку, в том числе штыков иностранных армий и иностранных специалистов. При этом в сегодняшних условиях решение Рады выглядит более чем провокационно. Одно дело, когда государство не ведет военных действий, и другое дело – когда проводит военные действия против собственных граждан. И возможное участие войск других государств грозит перерастанием этого всего в полномасштабную войну. Так что оправданность такого шага (допуска иностранных военных на территорию страны) шита белыми нитками", – сказал Александр Голуб.

Он отметил, что на Украине сейчас складывается неоднозначная ситуация: с одной стороны, Киев говорит о превосходстве своей армии, а с другой, по сути, приглашает иностранных военных.

"Мы сталкиваемся с очень интересным явлением. Украинская пропаганда говорит сегодня о том, что Украина имеет чуть ли не вторую по мощности армию в Европе, которая защищает Европу от якобы готовящейся "российской агрессии", что эта армия приобрела боевой опыт. Они говорят, что разрабатывается новая военная техника и что якобы только Минские договоренности мешают тому, чтобы украинские танки отвоевали не только Донбасс и Крым, но и остановились где-нибудь под Ростовом или Белгородом. И с другой стороны, принимается решение, которое разрешает размещать иностранные войска на территории страны", – отметил экс-депутат Рады.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.