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Мнение: в США появился новый сюжет – "связь" с хакерами пенсионеров из РФ

18:4719.01.2017
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Пенсионеры в Центральном парке. Нью-Йорк, США
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Американские спецслужбы проверяют выплаты российским пенсионерам, живущим в США, в рамках дела о хакерах, пишут американские СМИ. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik назвал эту информацию ахинеей.

Американские спецслужбы проверяют выплату пенсий российским пенсионерам, живущим в США, сообщает новостной портал McClatchy со ссылкой на два анонимных источника. По их данным, спецслужбы подозревают, что выплаты пенсий россиянам, которые постоянно проживают на территории США, могли стать косвенным источником финансирования избирательной кампании Дональда Трампа или действий хакеров.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik назвал подобную информацию ахинеей.

"Думаю, что этим сообщением создана благодатная почва для последующих шуток, для различного рода интермедий: можно говорить, что наши пенсионеры живут не по средствам и могут заниматься сменой неугодных режимов по всему миру. Конечно, это все ахинея", – сказал Александр Коньков.

По его словам, российских пенсионеров пытаются сделать заложниками глобальной политической игры.

"Каждый день на тему якобы причастности России к хакерским атакам появляются какие-то новые сюжеты. Наблюдая за этой тенденцией, можно ожидать чего угодно. Хотя день инаугурации нового президента США все-таки оставляет надежду на то, что он и его администрация будут заниматься своим делом", – отметил политолог.

По его мнению, американские СМИ продолжают тиражировать фейки.

"Американские СМИ начинают "желтеть" – у них нет никаких фактов или подтверждений звучащим обвинениям. Единственные ссылки, которые даются – на некие источники и на некие засекреченные свидетельства. Это нонсенс. По любым другим темам такого рода информация никогда бы не вышла за рамки третьесортных изданий. Но поскольку эта информация сейчас в мейнстриме, и касается, с одной стороны,  избранного президента США, а с другой – России, то все с жадностью начинают транслировать явные фейки. Конечно, это полная деградация журналистских стандартов, которые не предполагают распространения слухов и неподтвержденной информации. Все это характеризует новое качество современной политики, которая готова утрачивать, в том числе, и связь с реальностью", – заключил Александр Коньков.

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