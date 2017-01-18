Игорь Додон: я не против ЕС, но не надо навязывать то, что нам невыгодно

Президент Молдавии Игорь Додон в эфире радио Sputnik обозначил свои главные приоритеты во внешней политике. Он также рассказал о том, во что обошлось его стране соглашение об ассоциации с ЕС, и оценил значение своего визита в Москву.

Президент Республики Молдова Игорь Додон дал интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Это интервью прозвучало в эфире радио Sputnik.

Молдавский лидер находится в России с официальным визитом, который стал для него первым на посту президента. Во вторник состоялись переговоры Игоря Додона с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробно обсуждались вопросы всего комплекса двусторонних отношений, стороны наметили ориентиры для дальнейшего развития сотрудничества.

В ходе беседы с Дмитрием Киселевым Игорь Додон так ответил на вопрос о наметившихся переменах во внешнеполитическом векторе Кишинева:

"За последние семь лет во внешней политике Молдовы произошел некий перекос в сторону европейской интеграции, в сторону Европы, в сторону Запада и очень четко прослеживался антироссийский месседж. Мы всегда выступали против этой политики. Я с 2009 года в оппозиции, в парламенте мы открыто выступали против этой политики, говорили, что стратегическое партнерство с Россией должно быть одним из основных (направлений) во внешней политике. Но за последние семь лет во всех стратегических документах, которые принимала молдавская власть, вы найдете стратегическое партнерство с США, с ЕС, с Румынией, с Украиной, но про Россию забыли".

Президент Молдавии считает свой визит в Москву "важным сигналом для всех".

"Я думаю, что этот визит – очень важный сигнал для всех. Молдавские граждане этого хотят. Когда большинство граждан Молдовы в прошлом году отдали свой голос за президента, они голосовали не столько за конкретного человека, сколько за его программу. А в своей программе я четко обозначил стратегическое партнерство с Российской Федерацией, сохранение государственности, нейтралитета Молдовы, сохранение наших православных ценностей, приднестровское урегулирование. Вот за это люди голосовали. Поэтому когда я обещал и в ходе предвыборной кампании, и сразу после этого, что мой первый визит будет в Москву, кому-то, конечно, это не понравилось, потому что по обычаю последних семи лет руководство ехало в Брюссель", – напомнил Игорь Додон.

Молдавский президент ответил также на вопрос, во что обошлось его стране соглашение об ассоциации с ЕС.

© РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву

Я уверен, что большинство жителей Молдовы, которые нас сейчас слышат, помнят 2012, 2013, начало 2014 года, ту пропаганду, которая была в нашей стране. Рисовали такие картинки, что подпишем соглашение об ассоциации с ЕС – и все сразу станет лучше: рабочие места, коррупции не будет, инвестиции и экспорт будут расти… Более двух лет прошло с момента подписания этого соглашения. И сейчас мы смотрим на цифры. По торговле что мы получили? Мы за этот период потеряли 50% экспорта в РФ. И странно, но объяснимо: мы не увеличили поставки наших товаров на европейский рынок. То есть, экспорт в ЕС тоже упал за этот период. Мы ничего не получили от Европы, но потеряли российский рынок. Наши производители столкнулись и с другой проблемой. Мы открыли наш рынок для европейских товаров и – я приводил уже этот пример – в прошлом году мы только за первые шесть месяцев импортировали полторы тысячи тонн яблок, несколько тысяч тонн столового винограда. И наши производители задают очень правильный вопрос. Они говорят: ребята, подождите, мы все это можем производить, у нас избыток, потому что мы не можем экспортировать в Российскую Федерацию. Мы экспортировали в прошлом году несколько десятков или сотню тонн яблок в ЕС, а три года назад мы в СНГ, в Россию экспортировали 200 тысяч тонн яблок. То есть, у нас – минус 200 тысяч тонн по этой конкретной товарной позиции. А что означают эти 200 тысяч тонн в минус? Это минус 20-30 тысяч рабочих мест, люди потеряли работу. И если смотреть по всем товарным позициям – по молочной продукции, по мясной и так далее – у нас везде одна и та же ситуация", – отметил Игорь Додон.

То же, по его словам, произошло и с иностранными инвестициями в Молдавию.

"Инвестиции в прошлом году были в несколько раз меньше, чем 2-3 года назад. То есть, соглашение об ассоциации нам не дало никаких дополнительных плюсов для привлечения иностранных инвесторов", – уверен президент Молдовы.

По словам Игоря Додона, после подписания соглашения об ассоциации с ЕС в Молдавии не произошло и принципиального сдвига в сфере борьбы с коррупцией.

"Нам очень часто говорят, и вам говорят здесь в России, что Европа, европейская интеграция – это такие стандарты демократии, что там коррупции не будет. Я приведу пример. После подписания соглашения об ассоциации с ЕС, из молдавских банков чиновники украли миллиард долларов. Я себе задаю простой вопрос: почему это стало возможным? Это ведь было после подписания соглашения об ассоциации, после того как эти ребята обещали, и подписались чуть ли не кровью перед чиновниками Брюсселя, что они будут самыми правильными. Но миллиард долларов они из банков украли. И сейчас граждане Молдовы обязаны меморандумом МВФ в течение 25 лет эти деньги возвращать за счет налогов", – отметил Игорь Додон.

Молдавский президент так сформулировал свою позицию относительно сотрудничества его страны с ЕС:

"Я хочу, чтобы четко понимали мою позицию. Я не против Европы, я не против Европейского союза. Это наши соседи, определенные отношения должны быть. Но не надо нам навязывать то, что нам невыгодно. Мы будем продолжать сотрудничать, но исходя из национальных интересов Республики Молдова", – заявил Игорь Додон.

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Игорь Додон: я не против ЕС, но не надо навязывать то, что нам невыгодно Your browser does not support HTML5 audio

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