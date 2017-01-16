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Эксперт: проект подлодки "Колумбия" – американская "гонка под водой"

18:5116.01.2017
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Игорь Курдин, председатель Совета Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников капитан первого ранга
© РИА Новости. Сергей Компанийченко
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В США начинают разработку атомной подлодки нового поколения класса "Колумбия", пишут СМИ. Об американском проекте и о возможностях современных ракетных субмарин в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Игорь Курдин.

В США начинают разработку атомной подлодки нового поколения класса "Колумбия", пишут СМИ. Американские военные называют ее "субмариной ХХI века". Подлодки заменят стратегические ракетоносцы типа "Огайо", построенные в восьмидесятых-девяностых годах. Всего будет построено 12 новых подводных лодок типа "Колумбия", первую из них планируется ввести в строй в 2021 году. Общая стоимость проекта оценивается в более чем 100 млрд долларов.

Об американском проекте и о возможностях современных ракетных субмарин рассказал в эфире радио Sputnik председатель оргкомитета Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга Игорь Курдин.

"Новая подлодка – это всегда продолжение предыдущих проектов. И в данном случае это продолжение подлодок типа "Огайо". Их отличие  – в новом, в том числе, радиоэлектронном вооружении. Надо сказать, что американцы, строя подводные лодки, сразу закладывают так называемые "модернизационные возможности". Например, создав более трех десятилетий назад ракету Trident, они делают следующую модификацию – больших размеров, соответственно получая большую дальность полета. Эта ракета и будет установлена на "Колумбии"", – сказал Игорь Курдин.

Он отметил, что у России на вооружении есть три атомные подлодки стратегического назначения четвертого поколения – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". А всего, как планируется, к 2020 году в составе ВМФ России будет 10 подводных стратегических ракетоносцев проекта 955 "Борей".

По мнению военного эксперта, возможности современных ракетных подводных крейсеров – это результат длительного соревнования подводных флотов нашей страны и США.

"Во времена холодной войны преимущество американцев было, прежде всего, в радиоэлектронике. Но уже к девяностым годам наши подлодки стали соизмеримы по шумности и по дальности обнаружения. Теперь же проект "Ясень" превосходит американский и по дальности обнаружения, и по возможностям своего тактического оружия. Поэтому у американцев сейчас речь идет не только о "Колумбии", а о модернизации других подводных лодок типа "Сивулф", "Вирджиния" и так далее. Вот эта "гонка под водой" продолжается – мы их опережаем, и они стремятся догнать нас. Американцы в свое время сделали большую ошибку, отказавшись от дизель-электрических подводных лодок, которые превратились в неатомные субмарины с воздухонезависимой энергетической установкой. А у американцев их нет, потому что они считали, что главное – это атомные подлодки. Далее мы, обладая не очень хорошей элементной базой в плане электроники, пошли другим путем – создали аппаратуру обнаружения кильватерного следа. У американцев нет такой аппаратуры. А мы с ее помощью находим и успешно отслеживаем американские подводные лодки", – отметил военный эксперт.

Он напомнил также о разработке подводных дронов, однако выразил мнение, что будущее флота – за подлодками с экипажем.

"Мне кажется, что без экипажа на подлодке не обойтись. Любая электроника дает рекомендации, а решения принимает человек. Все-таки если человек грамотно использует подсказки компьютера, то это более надежно", – заключил Игорь Курдин.

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