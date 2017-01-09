Мнение: слова Картера о "нулевом" вкладе РФ в Сирии – не просто истерика

Глава Пентагона Эштон Картер заявил о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГ. Политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Картер пытается указать направление действий будущему руководству оборонного ведомства США.

Вклад России в борьбу США с ИГ (террористическая группировка запрещена в России) "нулевой", присутствие России "усиливает гражданскую войну" в Сирии, заявил в воскресенье, 8 января, в интервью телеканалу NBC глава оборонного ведомства США Эштон Картер.

"Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", – сказал Картер.

По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее…, они усилили сирийскую гражданскую войну".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

Одним из главных результатов действий Москвы в Сирии стало совместное соглашение с Ираном и Турцией о прекращении боевых действий и подготовке к переговорам в Астане с формированиями сирийской оппозиции.

По мнению политолога, генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, заявления Эштона Картера – это попытка указать направление действий будущему руководству Пентагона.

"Думаю, что это не просто истерика. К сожалению, эта позиция отражает мнение значительной части американского военного истеблишмента. И с этой позицией новому президенту Дональду Трампу, так или иначе, но придется считаться, поскольку эти взгляды будут лоббироваться и дальше. Мне кажется, что заявления Картера – это одна из попыток консолидировать оппозицию Трампа, которая сейчас формируется. И это сигнал будущему руководству Пентагона, тем людям, которые в какой-то степени будут определять военную политику США на протяжении ближайших четырех лет", – сказал Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik.

Политолог обратил внимание на то, что позиция Пентагона по сирийскому вопросу, особенно в последние месяцы, имела серьезные расхождения с позицией государственного департамента США.

"Мне кажется, что руководству Пентагона надо взять на себя, по крайней мере, часть ответственности за срыв соглашений (главы МИД РФ) Сергея Лаврова и (госсекретаря США) Джона Керри. Поскольку тогда, в сентябре, главы внешнеполитических ведомств России и США вроде бы договорились о совместной деятельности по урегулированию в Сирии, но Пентагон в значительной степени саботировал эти договоренности. Эштон Картер критикует Россию за поддержку Асада, но ведь никакой альтернативы он не предлагает", – отметил Андрей Кортунов.

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