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Политолог: угроза военного свержения властей Сирии сведена на нет

14:0830.12.2016
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Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
СБ ООН проведет совещание по Сирии после объявленного там режима прекращения огня. Далее – переговоры в Астане по урегулированию конфликта, которые должны перезапустить мирный процесс, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Егорченков.

Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет в пятницу закрытое совещание. Будет обсуждаться положение в Сирии после объявленного на всей территории страны режима прекращения огня. Пока он в целом соблюдается.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о договоренностях между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, которые подразумевают введение режима прекращения огня и переход к переговорам.

Гарантами сирийского перемирия выступили Россия, Иран и Турция.

Владимир Путин призвал стороны конфликта и все страны региона поддержать соглашение и принять активное участие во встрече в Астане. По договоренности с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым там пройдут мирные переговоры по Сирии.

По мнению заместителя директора, координатора ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, в Астане будет перезапущен мирный процесс по Сирии.

"Основная цель этого астанинского раунда – это перезапустить мирный процесс. Результаты процесса в Женеве, к сожалению, оказались никакими. "Перезапуск" в Астане уже позитивно оценивается даже в ООН, и я думаю, что об этом как раз сегодня будет разговор на Совете Безопасности. (Спецпредставитель ООН по Сирии) Стаффан де Мистура уже позитивно оценил как начавшееся перемирие, так и возможный переход к новому раунду переговоров", – сказал Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik.

По его словам, режим перемирия стал главным итогом 2016 года для Сирии.

"Режим перемирия, который реально вступил в силу и который пока соблюдается, стал основным итогом уходящего года для Сирийской республики и для сирийского официального правительства. Надо сказать, что угроза военного свержения легитимных властей в Сирии в этом году фактически была сведена на нет совместными усилиями как самих сирийцев, так и всех союзников, включая Россию", – сказал политолог.

Вместе с тем, он отметил еще ряд успехов, связанных с сирийским урегулированием.

"Наконец появилось четкое, внятное разделение между оппозицией и боевиками. Это то, о чем мы очень долго пытались договориться с американцами, но они оказались не готовы. Здесь мы с помощью Турции, Ирана выстроили это понимание. Условно говоря, те, кто сложил оружие – оппозиция, а остальные, которые будут продолжать стрелять, автоматически попадают в лагерь террористов, и с ними будет совсем другой разговор. Важно, что участие в этом процессе всех реально заинтересованных в том, чтобы на земле Сирии установился мир (а сюда мы сейчас включаем и Турцию) привело к тому, что оппозиция стала значительно сговорчивее. Еще осенью этого года со стороны Сирийской свободной армии звучали совершенно непримиримые лозунги о том, что никакого разговора с Дамаском быть не может, а сейчас оказалось, что может", – сказал Дмитрий Егорченков.

По его мнению, все стороны, вовлеченные в сирийский вопрос, начинают осознавать, что военного решения в Сирии быть не может.

"Мне представляется, что у всех мировых игроков к концу года сложилось впечатление, что никакого военного решения в Сирии быть не может. И все силы, которые работали на военное решение, в том числе спонсировали боевиков, к концу года тоже пришли к пониманию, что надо начинать договариваться", – отметил политолог.

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