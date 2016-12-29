Эксперт о возможном отключении РФ от Сети: США не откажешь в расчетливости

России следует подготовиться к возможной ситуации с отключением от мировой сети, считает советник президента по интернету Герман Клименко. Эксперт Леонтий Букштейн считает такую угрозу вполне реальной. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета, заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко в интервью RT.

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры. Советник президента полагает, что из-за высокой вероятности "тектонических сдвигов в сторону ухудшения" в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

Клименко отметил, что закон не коснется деятельности обычных пользователей интернета.

В начале декабря ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. "Ростелеком" подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций.

По указу президента США Барака Обамы жителей Крыма лишили доступа к сервисам Google и Microsoft. Также Запад угрожал отключить российскую банковскую систему от международной системы SWIFT, добиваясь обвала финансовой системы страны.

По словам шеф-редактора интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтия Букштейна, ситуация, при которой Россию могут отключить от мирового интернета, вполне реальная.

"Про отключение интернета давно идут разговоры. Обещали отключить банковскую систему SWIFT, надавили на платежные системы Visa и MasterCard, чтобы они прекратили работать в России. Американцам не откажешь в расчетливости – они взяли в свои руки большинство международных структур, чтобы одним щелчком иметь возможность вырубать неугодных. Вот сейчас такое время у них наступило, поэтому всего можно ожидать. Потому что и ICANN (корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) – организация, связанная с функционированием интернета, тоже находится в США. Куда ни кинь, практически никого нет даже из Европы в управляющих структурах, которые "командуют" виртуальной жизнью", – сказал Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik.

Однако Россия давно предпринимает превентивные меры по защите своего виртуального пространства, отметил он.

"Все восемь лет президентства Обамы говорится, что, мол, уж если не танками и ракетами достанем Россию, то достанем ее через виртуальное пространство. Потому что все понимают, что всеобщий интернет – это всеобщая зависимость. Поэтому у нас давно началось движение за перенос всех серверов с нашими данными в Россию, был создан фонд отечественного программного обеспечения. Мы готовимся, движение есть", – подчеркнул эксперт.

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