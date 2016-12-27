Политолог: "ужастик" об эвакуации из Алеппо сфабрикован "на живую нитку"

Американский The New Yorker опубликовал статью под названием ""Эвакуация" из Алеппо – это преступление против человечности". Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные публикации нужны Западу, чтобы "сохранить лицо".

Внештатный корреспондент из американского издания The New Yorker Бен Тауб написал статью, которую озаглавил ""Эвакуация" из Алеппо – это преступление против человечности". В статье автор называет гуманитарную операцию по выводу людей из восточного Алеппо "тотальной войной против гражданского населения". При этом он ссылается на Twitter некоего сирийского учителя Абдулкафи Альхамдо, который вел прямые трансляции якобы из Алеппо и заявлял, что Россия не хочет выпускать местных жителей живыми.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik назвал подобные публикации явной фальсификацией.

"Это делается для того, чтобы сохранить лицо. Ведь Россия была и остается объектом информационной атаки. Западные страны пытаются убедить свое население в моральности своей позиции или хотя бы доказать, что их оппонент "аморален". Другое дело, что понятно – это сфабриковано на живую нитку. Налицо явная фальсификация, которая изобретена в угоду общей повестки дня, которую до этого проталкивали. Мне кажется, здесь речь идет о стремлении увеличить тиражи и отстаивать свою позицию, невзирая на факты и вопреки фактам", – сказал Кирилл Коктыш.

И у определенной аудитории, по его мнению, подобная публикация найдет отклик.

"Вряд ли это будет воспринимать всерьез политический истеблишмент. Но если верят в медведей, которые гуляют по улицам России и пьют водку, то, я думаю, какая-то часть тех же американцев будет этому верить. И на уровне очередных ужастиков это, естественно, "прокатит"", – считает политолог.

В то же время на Западе есть и журналисты, которые не вписываются в мейстрим. Один из них – обозреватель Deutsche Welle Маттиас фон Хайн, который написал, что западные СМИ фактически ведут антисирийскую и антироссийскую пропаганду, однобоко освещая события в Алеппо.

По словам немецкого журналиста, битва за Алеппо стала ярким примером того, как в любой войне первой жертвой становится правда о происходящем. Сирийские события показали, что "игра с фактами приносит больше успехов, чем бессовестная ложь", и позволяет эффективнее управлять общественным мнением, считает Маттиас фон Хайн.

Однако, по мнению политолога Кирилла Коктыша, публикация немецкого журналиста вряд ли повлияет на общую картину.

"Я думаю, в Германии его мнение услышат. За пределами Германии, я думаю, не особо. То есть он не вписывается в мейнстрим, а является одним из возможных критиков, которые, в общем-то, не повлияют на общую ситуацию", – заключил политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.