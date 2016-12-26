Эксперт об испытаниях Индией МБР: "адресатом" является не Пакистан

Индия испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Агни-5", сообщают СМИ. Эксперт Борис Волхонский в эфире радио Sputnik отметил, что нынешние испытания – уже четвертые по счету.

Индия испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Агни-5", способную нести ядерный заряд, сообщает Times of India. Пуск ракеты состоялся около 11.00 (08.30 мск) с мобильной пусковой установки на острове Уилер у побережья штата Одиша.

"Изучаются параметры тестового пуска ракеты, которая была запущена с расчетом на полную дальность. Потребуется время, чтобы сказать, был ли пуск успешным или нет", – цитирует издание неназванного представителя властей Индии.

Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" – 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" – от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. "Агни-5" поступит на вооружение после испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.

Заместитель руководителя Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ Борис Волхонский в эфире радио Sputnik отметил, что это уже четвертые по счету испытания ракеты.

"Точные характеристики ракеты неизвестны. Однако известно, что дальность ракеты, как минимум, 5 тысяч километров, она способна нести ядерную боеголовку весом более тонны, при этом сама она весит 50 тонн. Первые ее испытания проводились в 2012 году, нынешние испытания – четвертые по счету и последние. Поэтому ракета была испытана на свою полную мощность", – сказал Борис Волхонский.

По его словам, индийские военные неслучайно указывают, что ракета способна достигать северных районов Китая.

"Уже при первых испытаниях в 2012 году было ясно, что "адресатом" ракеты является не Пакистан. Поскольку для гипотетической войны с этой страной у Индии достаточно более ранних модификаций ракет – это ракеты "Агни-2", "Агни-3", способных достичь любой точки на территории Пакистана. А межконтинентальная баллистическая ракета "Агни-5" действительно способна достигать территории Китая, он и является главным "адресатом" этих испытаний. Китай – главный геополитический конкурент и соперник Индии. Но пока ядерное оружие не было оружием театра военных действий Индии, это оружие сдерживания. В этом контексте надо рассматривать стремление Индии войти в клуб стран, обладающих межконтинентальными ракетами. В любом случае, Китай – на несколько шагов впереди Индии по развитию своей ядерной программы. И хотя китайская программа в более значительной степени засекречена, но есть оценки, согласно которым, и по средствам доставки, и по потенциалу Китай впереди. Поэтому Индия стремится не отставать", – отметил эксперт.

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