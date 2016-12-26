Мнение о словах советника Порошенко по Ту-154: власть в Киеве сошла с ума

Советник президента Украины Юрий Бирюков съязвил по поводу крушения самолета Минобороны РФ над Черным морем. Политолог Алексей Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобное поведение не выдерживает критики.

Главы многих государств и политики выразили свои соболезнования в связи с крушением вблизи Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

Наряду с этим советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков съязвил по поводу крушения самолета Минобороны России над Черным морем. На своей странице в Facebook он написал, что на Украине радуются гибели российских граждан.

"Появилось только одно желание – отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника"", – заявил Бирюков, намекая на массовое отравление спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутской области.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что в украинских соцсетях происходит "шабаш злорадства" по поводу авиакатастрофы.

А вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал советника украинского лидера "моральным уродом", подчеркнув, что души таких, как Бирюков, отравлены "боярышником русофобии".

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое госслужащих.

Доктор политических наук Алексей Гусев в эфире радио Sputnik обратил внимание на солидарность, с которой выступили политики многих стран. Он отметил, что катастрофа Ту-154 – это трагедия для всех.

"Это очень важно. Но, к сожалению, мир объединяется на секунды только, когда что-то происходит. Вместе с тем нельзя не отметить, что основная часть политических лидеров с горечью восприняли эту трагедию в нашей стране. Безусловно, это трагедия для всех", – сказал Алексей Гусев.

И в этой связи слова советника украинского президента, по мнению политолога, просто не выдерживают критики.

"Комментировать подобные заявления достаточно сложно. Тут нужно просто понимать, что на Украине к власти в результате государственного переворота пришли, по сути, бандиты. Это же говорит не просто какой-то мелкий чиновник, это говорит, вдумайтесь только, советник президента. То есть, какие он может дать советы президенту Украины, если он, обращаясь фактически ко всему миру через социальные сети, говорит такие вещи. Какие советы он дает президенту Украины? Можете себе представить? Власть, которая стоит сегодня у руля этого государства, похоже, сошла с ума. Это уже диагноз", – считает Алексей Гусев.

Однако он отметил, что не стоит отождествлять киевскую власть и простых украинцев.

"Народ совершенно по-другому реагирует на эту трагедию. Люди приходят к нашему консульству в Одессе, к посольству в Киеве, возлагают цветы. Не нужно отождествлять украинский народ с так называемой "киевской властью", я ставлю это в кавычки, так как она не представляет украинский народ. Есть "выродки", которые, пользуясь случаем, просто хотят себя пропиарить. Но я думаю, что жизнь все расставит по своим местам", – заключил политолог.

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