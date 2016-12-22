Мнение: обстоятельства поменялись – и Надя Савченко уже никому не нужна

Верховная рада исключила из украинской делегации ПАСЕ депутата Надежду Савченко. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Савченко была совместным "проектом" Запада и Украины, но сейчас оказалась не у дел.

Верховная рада исключила из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутата Надежду Савченко, ранее осужденную в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое решение поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что включение Савченко вне квот в состав украинской делегации ПАСЕ якобы способствовало ее освобождению и возвращению на Украину. Однако сейчас, по мнению депутатов, обстоятельства изменились.

"Этими изменениями предлагается исключить пункт 2 постановления, которым Савченко Н.В. была избрана членом постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ вне квот", – говорится в пояснительной записке к документу. Постановление вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.

По мнению украинского политика, правозащитника, народного депутата Верховной рады Украины 5-7 созывов Владимира Олейника, Савченко была совместным "проектом" Запада и Украины. Однако сейчас обстоятельства изменились.

"Как говорят в народе: поматросили и бросили. Она (Надежда Савченко – ред.) была продуктом не на внутренний рынок. Я бы сказал так: проект "Савченко" – это проект Савченко и еще кое-кого. Ведь раскручивали ее и украинские власти, и европейцы, и американцы. И когда этот "торнадо" вернулся на Украину, все начали сразу говорить, что им такая Савченко не нужна. Она начала критиковать (президента Украины Петра) Порошенко, говорить более или менее трезвые вещи, хотя и ведет себя иногда неадекватно. Кроме того, хотя она и не отказалась от антироссийской риторики, но несколько снизила ее", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

По его мнению, со стороны Европы вряд ли стоит ждать какой-либо реакции на исключение Савченко из украинской делегации.

"Вы посмотрите – исключили такую "героиню", человека, которому поклонялись, восхищались. А европейское сообщество молчит. И никакой реакции не будет. Потому что это "договорняк". Они играли в этот "договорняк" между собой. Но обстоятельства поменялись, и Надя Савченко уже никому не нужна", – считает экс-депутат Рады.

Он напомнил, что ранее Надежду Савченко исключили из партии "Батькивщина". И сегодня Савченко, как считает Владимир Олейник, оказалась в достаточно непростой ситуации.

"Савченко сегодня – так называемый независимый депутат. Она может к кому-то примкнуть. Но не думаю, что она будет двигаться в сторону того же Порошенко, корабль которого идет на дно. Но и самостоятельную игру она вряд ли вытянет. Поживем, посмотрим. С сожалением должен отметить, что моя любимая Украина превращается в "Гуляй-Поле", где есть место и "батьке Петро", и "маме Надежде". Но я все равно хотел бы верить, что Украина будет иметь хорошие отношения и с Европой, и с Россией, прежде всего", – заключил экс-депутат Рады.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.