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Политолог: как могут расследовать преступления в Сирии те, кто там не был?

12:2222.12.2016
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Каринэ Геворгян, политолог, востоковед
© РИА Новости. Sputnik
Генассамблея ООН создаст группу по расследованию военных преступлений в Сирии. Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что создается абсолютно формальная структура.

Генеральная Ассамблея ООН решила создать механизм расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирии для будущих судебных преследований. 

Резолюция, подготовленная Лихтенштейном и Катаром, была принята в среду, 22 декабря. За документ проголосовали 105 стран, против – 15, среди которых Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия. Еще 52 государства воздержались. Новой структуре предписывается сотрудничать с независимой международной комиссией по расследованию событий в Сирии.

Авторами проекта резолюции выступили более 30 государств, среди которых ряд членов ЕС, арабские страны, а также Канада, Турция и Украина.

Резолюция постановляет учредить под эгидой ООН "международный беспристрастный и независимый механизм по содействию проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их судебному преследованию".

Постпред САР при ООН Башар Джаафари назвал это решение "грубым вторжением во внутренние дела" его страны. По словам Джаафари, Генассамблея создала "опасный правовой прецедент", который будет использоваться для сведения счетов с неугодными режимами.

По мнению политолога, востоковеда Каринэ Геворгян, создается абсолютно формальная структура.

"Очень часто ООН, как и различные европейские структуры, создает разные комиссии только для того, чтобы удовлетворить работу групп бюрократов. На комиссию должна работать целая команда экспертов, которая бесконечно будет ездить из страны в страну, получать какие-то материалы. Непонятно, каким образом они будут оценены, на основании каких свидетельств это будет сделано. Вряд ли эта комиссия может быть непредвзятой. Получается, что уже заранее можно сказать, кто будет назначен виноватым. Считаю, что это абсолютно бюрократический вариант. Это профанирование серьезной работы и сведение счетов с неугодными. И что это за ситуация, когда преступления внутри страны будут расследоваться теми, кто в этой стране в это время не находился?", – сказала Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что следователи ООН до сих пор не смогли установить виновных в обстреле гуманитарного конвоя в сентябре 2016 года под Алеппо. Они утверждают, что атака была произведена при помощи авиации, но не знают, чьей именно. В докладе организации говорится, что налет могли совершить самолеты Сирии, России и коалиции во главе с США.

По мнению Каринэ Героргян, остается слишком много вопросов.

"Они по-прежнему не могут объяснить, что произошло. Почему-то с самого начала говорили, что это авианалет. Однако все кадры с места создают  впечатление, что эти грузовики были обстреляны, но не с самолетов. Потому что не было никаких воронок. Здесь возникает много вопросов", – отметила политолог. 

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