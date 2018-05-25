Глава РАН оценил решение создать министерство науки и высшего образования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Вопрос разделения Минобрнауки РФ на два ведомства, которые по отдельности курировали бы государственную политику в области науки и образования, обсуждался давно, принятое решение соответствует практике ведущих технологически развитых стран, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Российской академии наук Александр Сергеев.

В соответствии с президентским указом от 15 мая министерство образования и науки разделено на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

"Министерство образования и науки, которое у нас было, конечно, имело очень широкое поле деятельности. Вопрос о том, что это поле слишком велико для одного министерства, обсуждался давно. Этот вопрос назрел", — сказал Сергеев.

По его словам, состоявшееся разделение "похоже на то, как это сделано в большинстве технологически развитых, наукоориентированных странах мира, когда наука и образование являются предметом регулирования одного министерства".

Сергеев подчеркнул, что создание министерства науки и высшего образования соответствует положению нового майскому указа президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым, в частности, в России предстоит создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

Вместе с тем, надо решить такие вопросы, куда, например, отнести педагогические университеты, поскольку это, очевидно, тематика просвещения, или в ведение какого министерства должны отойти колледжи при университетах, отметил Сергеев. "Этот вопрос дискутируется", — добавил он.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.