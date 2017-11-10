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"Социальный навигатор" победил в конкурсе "ПРО Образование"

17:5410.11.2017
(обновлено: 18:03 10.11.2017)
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© РИА НовостиСтраница сайта Социальный навигаторСтраница сайта Социальный навигатор
© РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" стал лауреатом конкурса "ПРО Образование", торжественная церемония награждения которого прошла в здании Министерства образования и науки Российской Федерации. Команда "Социального навигатора" в лице руководителя Натальи Тюриной, редактора-продюсера Татьяны Скачко, дизайнера Дмитрия Попова, арт-директора Антона Степанова стала лучшей в номинации "Графический материал", заявив на конкурс свой проект "Как поступить в российский вуз по результатам олимпиады".

Как поступить в российский вуз по результатам олимпиады
© РИА Новости, Инфографика
Как поступить в российский вуз по результатам олимпиады
"Мы благодарны конкурсу "ПРО Образование" и Министерству образования и науки РФ за признание нашей работы и, в частности, нашего наглядного пособия для старшеклассников, которое помогает выбрать образовательную траекторию. Мы работали для школьников. Фактически — это результат целого исследования, которое готовилось командой Социального навигатора несколько месяцев с участием экспертов олимпиадного движения и вузовского сообщества. Мы собрали и проанализировали нормативные документы, процедуры, статистику, и, с помощью старшеклассников, выбрали лучшее графическое решение.

Победа сегодня еще раз подтверждает позиции медиагруппы "Россия сегодня" как агентства номер один в области мультимедиа, а "Социального навигатора" как ведущего информационного ресурса в области образования", — подчеркнула Наталья Владимировна.

Конкурс "ПРО Образование" проводится с целью сбора и поощрения лучшего журналистского опыта в освещении процессов развития российской школы вот уже 11 лет. Участниками были зарегистрированы 853 заявки из 67 регионов Российской Федерации в 20 конкурсных номинациях. Собранные работы являются важнейшим материалом, который позволит представителям Министерства взглянуть на развитие сферы образования глазами учеников, родителей, студентов, поможет понять отношение общества к проблемным вопросам, сравнить ситуацию в сфере образования в различных регионах.

Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.

 

 

 

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