"Социальный навигатор" победил в конкурсе "ПРО Образование"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" стал лауреатом конкурса "ПРО Образование", торжественная церемония награждения которого прошла в здании Министерства образования и науки Российской Федерации. Команда "Социального навигатора" в лице руководителя Натальи Тюриной, редактора-продюсера Татьяны Скачко, дизайнера Дмитрия Попова, арт-директора Антона Степанова стала лучшей в номинации "Графический материал", заявив на конкурс свой проект "Как поступить в российский вуз по результатам олимпиады".
Победа сегодня еще раз подтверждает позиции медиагруппы "Россия сегодня" как агентства номер один в области мультимедиа, а "Социального навигатора" как ведущего информационного ресурса в области образования", — подчеркнула Наталья Владимировна.
Конкурс "ПРО Образование" проводится с целью сбора и поощрения лучшего журналистского опыта в освещении процессов развития российской школы вот уже 11 лет. Участниками были зарегистрированы 853 заявки из 67 регионов Российской Федерации в 20 конкурсных номинациях. Собранные работы являются важнейшим материалом, который позволит представителям Министерства взглянуть на развитие сферы образования глазами учеников, родителей, студентов, поможет понять отношение общества к проблемным вопросам, сравнить ситуацию в сфере образования в различных регионах.
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.