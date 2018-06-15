МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ученые-медики из Подмосковья разработали новый метод лечения лимфомы (рака лимфоузлов), рассказали в региональном Минздраве.

"Новый для России метод лечения лимфомы — фотоиммунотерапия — проходит клинические испытания в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского", — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, его слова приводятся в сообщении.

Фотоиммунотерапия помогает заменить стандартную химиотерапию — эффективную, но обладающую серьезными отрицательными побочными эффектами.

При использовании фотоиммунотерапии кровь пациента попадает в специальный аппарат, где иммунные клетки инкубируются сутки, после чего вводятся пациенту обратно. В результате эффективность иммунного ответа увеличивается в десятки раз — и опухоль разрушается без побочных эффектов. При этом лечение с использованием нового метода позволяет не затрагивать здоровые клетки.

В ведомстве также напомнили, что в Московской области снижается смертность от онкологии. Например, смертность от новообразований за прошлый год уменьшилась на 15,5% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.