Благотворительный спектакль для детей-инвалидов прошел в Химках

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Театр "Наш дом" переехал в новое здание, оснащенное удобствами для людей с ограниченными возможностями.

Дети с ограниченными возможностями стали первыми в 2017 году зрителями театра "Наш дом" в Химках, сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу городской администрации Дмитрия Волошина.

По его словам, спектакль стал подарком детям на Рождество.

"Я вас всех поздравляю с Рождеством! В этом зале находятся дети и взрослые с ограниченными возможностями, но с безграничными способностями. Спорт, творчество, наука — в этих сферах вы добиваетесь самых высоких результатов. Вы — пример для многих людей", — сказал глава округа.

"В Подмосковье ведется огромная работа по организации доступной среды, чтобы вы могли активно участвовать во всех мероприятиях, проводимых по всей области. Открытие в Химках этого современного театра является ярким примером вовлечения людей с инвалидностью в активную городскую жизнь", — добавил Волошин.

Он подчеркнул, что в регионе ведется работа по внедрению в инфраструктуру устройств, упрощающих жизнь инвалидам.

В частности, в новом здании театра при входе установлены электрические подъемники, а в зале предусмотрены места для инвалидных колясок, установлена поворотная сцена, а также есть специализированная звуковая и световая аппаратура.