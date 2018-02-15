Маткапитал необходимо предоставлять всем россиянам, заявила Голикова

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Материнский капитал необходимо предоставлять всем гражданам независимо от уровня их дохода, поскольку он призван решить проблему демографии, а не бедности в России, заявила РИА Новости глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

"Я считаю, что в сегодняшних условиях материнский капитал чрезвычайно важно предоставлять всем, независимо от дохода. И здесь, наверное, мы с Минфином расходимся. Потому что, я считаю, что этот институт призван решить демографическую проблему, а не проблему бедности", — заявила Голикова.

Минфин ранее предлагал при дальнейшем продлении программы маткапитала сделать его адресным, предоставляя поддержку только малоимущим семьям.

"Мы сейчас наблюдаем по итогам 2017 года снижение рождаемости почти на 10,7% по отношению к уровню 2016 года. Это очень серьезно, и мы не должны допускать этой ситуации", — подчеркнула она.

"Демографический пакет, который бы введен президентом РФ, должен сыграть свою роль с точки зрения влияния на рождаемость и, кстати говоря, на доходы населения. Потому что введено пособие на первого ребенка — оно как раз по нуждаемости, и оно даст возможность семье в связи с уходом с работы одного из членов семьи не уронить так сильно доход", — добавила глава Счетной палаты.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.